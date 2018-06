Anna Grané i Carme Espinalt són subcampiones d'Espanya +60

ARXIU PARTICULAR

Les quatre finalistes de l´estatal en la categoria +60 ARXIU PARTICULAR

Les jugadores del CT Manresa Anna Grané i Carme Espinalt van aconseguir el subcampionat d'Espanya de dobles en la categoria +60 a Mallorca. A la final, les tenistes manresans van caure amb les representants del CT Polo Barcelona Tere Triquell i Àngela Díaz per 6 a 3 i 6 a 1.

Per la seva part, el manresà Vicenç Sanchís, doble campió de Catalunya els anys 2013 i 2017, va arribar per primer cop a les semifinals de l'estatal +70. Després de gua-nyar el cap de sèrie número 1, Ramon Losada, d'Alacant, per 7 a 6 , 6 a 2 i 10 a 8 en el súpertie-break, va perdre la ronda de semifinals contra el número tres, Felip Serra, del Reial Club Tennis Barcelona.