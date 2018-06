El Baskonia elimina el Barça i s'enfrontarà al Madrid a la final de la Lliga

Un persistent Kirolbet Baskonia s'ha sobreposat a l'èpica i a l'orgull del Barcelona Lassa, que ha forçat una pròrroga quan el partit semblava decidit, i ha situat al Palau Blaugrana el 3-1 definitiu a l'eliminatòria (82-88) per segellar el pas a la final que jugarà contra el Reial Madrid.

El conjunt entrenat per Pedro Martínez ha deixat escapar un avantatge d'onze punts en l'últim quart i, des de la línia de tirs lliures, ha decidit un emocionant duel en el temps extra.

Liderat per Tornike Shengelia (22 punts, 7 rebots i 33 de valoració), el conjunt vitorià ha allunyat de la final de la Lliga Endesa per segon curs consecutiu un intens Barcelona, que no n'ha tingut prou amb l'aportació de Thomas Heurtel (16 punts) i Ante Tomic (11 punts i 27 de valoració) per forçar el cinquè partit de les semifinals.

De fet, el conjunt basc ha començat a carburar en el primer quart quan els seus canoners han anotat des de la línia de 6,75 metres, amb Matt Janning com a principal argument (11-18, min.9). El conjunt blaugrana, amb un triple de Sanders i dos punts de Heurtel, ha aconseguit reduir el desavantatge abans de l'inici del segon acte (16-21).

Els visitants han augmentat una marxa abans del descans. Hi han ajudat les poques idees en atac que tenia el Barcelona i les seves badades defensives. Un triple de Vildoza situava el 22-31 (min.17), un desavantatge que els locals, sempre a contracorrent, han intentat reduir des de la línia de tirs lliures.

Navarro, a falta de quatre segons per al final del primer temps, forçava una falta personal des de la línia de 6,75 metres. Ha fallat el primer i Beaubois, en l'última jugada, ha anotat un triple sobre la botzina per fixar un 34-44 còmode i merescut per al conjunt basc.

Després de la represa, ha mossegat el Barcelona, cosa que s'ha notat en l'ambient del Palau Blaugrana i en el resultat. Ha sortit del vestidor el conjunt local amb quatre punts seguits de Heurtel, als quals han respost Shengelia i Beuabois (39-50, min.22), aquest últim amb un triple. Lluny d'enfonsar-se, el conjunt local ha exhibit orgull amb Hanga, Claver i Moerman per encadenar un parcial de 10-0 i situar-se a només un punt del Baskonia (49-50, min.26).

S'han instal·lat els nervis en el parquet i han arribat les faltes. Han entrat en bonus els dos equips a falta de cinc minuts i el Barcelona, que semblava perdut, ho ha aprofitat per situar-se a cinc punts del Baskonia gràcies a un encertat Heurtel (65-70). Pressionava en defensa el Barcelona amb una pressió avançada i les pèrdues de pilota es multiplicaven a les files del Baskonia. No obstant això, els exteriors blaugrana no ho han acabat d'aprofitar per reduir distàncies.

Afrontaven els visitants l'últim minut i mig amb un avantatge de sis punts. Heurtel donava esperances al Palau Blaugrana amb un triple a una mica més d'un minut per al final. El partit es decidiria des de la línia de tirs lliures. Shengelia, a 26 segons per al final, fallaria un tir lliure. El rebot ha anat a mans de Claver que ha rebut falta. Ha anotat els dos trets i, en la següent possessió, recuperava la pilota el Barcelona i l'ala-pivot valencià empatava el partit (76-76).

En el temps extra, ha començat millor el Barcelona amb un gran Claver (80-77, a 3:13 per al final), però a l'equip de Pesic se li ha acabat la gasolina i, finalment, el Baskonia ha tancat el partit des de la línia de tirs lliures amb Xengelia i Voigtmann com a principals referents.