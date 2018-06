Una fatídica pròrroga fa que el Manresa hagi d'aparcar la seva il·lusió

Contrast d'emocions. Després de més de 120 minuts de joc, els plors de molts dels jugadors del Manresa es van contraposar amb els salts d'alegria dels futbolistes del Martinenc. Uns havien aconseguit l'objectiu, i els altres, després d'una llarga temporada, veien com es quedaven, almenys de moment, sense el premi de l'ascens a Tercera. El Manresa s'ha d'encomanar ara al Terrassa i al Sant Andreu. Si un d'aquests dos equips puja a Segona B, els blanc-i-vermells també seran de Tercera. Va ser una llàstima perquè ahir semblava que el Manresa ho tenia tot a favor per retornar a la categoria perduda fa deu anys, amb unes grades com pràcticament mai s'havien vist al Nou Estadi del Congost i un resultat de l'anada (empat a un gol) que semblava facilitar la gesta. Però el destí no va afavorir un Manresa que moltes estones va ser superior al seu rival. Detalls en forma d'errades i també alguna decisió discutida de l'àrbitre van portar el partit cap a una pròrroga fatídica per als interessos dels manresans, que van veure com el Martinenc no només guanyava sinó que golejava.



Primer temps de tempteig

La primera part va tenir uns primers minuts de tempteig, amb els dos equips a veure-les venir, tot i que era el Manresa el que intentava portar la iniciativa. El Martinenc va començar amb un plantejament força defensiu i només el davanter Roland Garros pressionava la sortida de pilota dels centrals. Tot i això, la primera aproximació, al minut 10, va ser dels visitants: una falta lateral a la banda dreta que Luque va desviar amb els punys, evitant la rematada amb el cap dels davanters del Martinenc. Al minut 16, el conjunt barceloní no va aprofitar una deficient recepció de la pilota per part del porter manresà, en aquest cas, després d'una centrada per la banda esquer-ra. Les dues formacions intentaven jugar la pilota per terra, però pocs espais aconseguien crear.

Al minut 23, Jandro, des del seu camp, va voler sorprendre Luque amb un llançament que va aturar sense dificultats. Al minut 27, primera ocasió real del Manresa. Una falta executada per Marçal que Car-rillo va intentar rematar des del primer pal, i ho va impedir un defensor visitant. Dos minuts després arribaria la millor oportunitat del Manresa, una volea amb la cama esquerra de Manel Sala que Barragán va desviar amb dificultats a córner. En la recta final de la primera part, els de Dani Andreu van imposar un ritme més alt, però sense disposar d'ocasions clares, malgrat algun contracop interessant que no va acabar bé.

A l'inici del segon temps, el Manresa va viure els seus millors minuts. Només començar, es va reclamar un penal sobre Carrillo, en rebre una empenta dins de l'àrea (min 48). Quatre minuts després, gran jugada de Brian per la banda esquerra, cedint enrere a Manel Sala; la rematada de l'osonenc va topar amb un defensor visitant. Els manresans trenaven una rere l'altra jugades de gol. Al minut 53 Manel Sala va fer una rematada molt intencionada des de la frontal que el porter va desviar a córner. I precisament en el servei de cantonada, llançat per Marçal, el mateix Manel Sala va fer l'1 a 0 de cap. Uns minuts després del gol, el Martinenc va reaccionar i va passar a dominar, tot i que el Manresa, en les accions de contracop també trobava espais. Al minut 67 va arribar una de les jugades més decisives del partit. Kilian va fer una centrada rasa des de la dreta i el porter del Manresa va veure com la pilota se li escapava de les mans en l'intent d'aturar-la, aprofitant-ho Javi Sánchez per empatar el partit i l'eliminatòria.

El gol de la igualada va deixar tocat de mort el Manresa davant un Martinenc que pressionava de valent, esperonat pel marcador. Abans d'acabar el temps reglamentari, els manresans es van refer força . Al minut 76 es va reclamar un clar penal sobre Agus, que el col·legiat, molt proper, no va voler xiular. Amb l'1 a 1 es va arribar al final dels 90 minuts de joc, que portava a la pròrroga.