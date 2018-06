Floriach: «Estic orgullós dels meus jugadors, hem d'aprofitar aquesta experiència per créixer»

Gerard Floriach, l'entrenador mataroní del Manresa FS, va assenyalar després del partit que «tal com preveia, han estat dues confrontacions igualades i intenses, i l'eliminatòria s'ha decidit per petits detalls. Hem ofert un gran espectacle als aficionats». Floriach va remarcar la importancia «de dos moments clau en el partit. El primer a l'inici del segon període, quan hem tingut les ocasions per avançar-nos en el marcador. L'altre ha estat el 4-2, que pràcticament a sentenciat l'eliminatòria». Per a Floriach, el Colo Colo «ha demostrat que es un bloc més compacte i experimentat. No tinc res a retreure als meus jugadors. N'estic orgullós. Hem d'aprofitar aquesta experiència per créixer. El Colo Colo ha assolit l'ascens en disputar la tercera promoció d'ascens en quatre anys». L'entrenador reconeixia l'excel·lent gamma d'accions d'estratègia dels aragonesos i admetia quem, «tot i que hem estudiat aquestes jugades, no he vist en el món del futbol sala un jugador que domini millor el joc de cap que Juan Muniesa». Per últim, Floriach admetia que «al nostre equip li falta un tanca pur des del juliol, i la marxa de Gordillo no va fer més que agreujar aquesta mancança». Respecte al futur, Gerard Florich admetia que «m'agradaria continuar dirigint l'equip. És un grup de jugadors compromès amb el Manresa FS i que es mereix continuitat».