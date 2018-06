França només pot empatar contra els Estats Units (1-1)

?La selecció francesa tampoc no arribarà al Mundial amb la certesa que la seva gran capacitat individual s'hagi de traduir al terreny de joc amb bons resultats. Ahir, a Lió, només va poder empatar (1-1) contra els Estats Units, un conjunt que no serà a Rússia. I encara gràcies que Kylian Mbappé va igualar al minut 78 un gol de Julian Green al dar-rer minut de la primera part. Pel que fa a les altres seleccions mundialistes, Dinamarca va derrotar Mèxic (2-0), amb gols de Poulsen i Eriksen; Suècia i Perú van empatar sense gols a Göteborg; Sèrbia va apallissar Bolívia per 5-1, amb tres gols del davanter Mitrovic; Marroc va guanyar Estònia (1-3), amb un gol del davanter del Màlaga En-Nesyri; i Austràlia va derrotar a domicili Hongria (1-2). Avui hi ha un interessant Àustria-Brasil.