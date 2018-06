No només va ser fatídic el dissabte per al Manresa. Tampoc avui ha acompanyat la sort i la possibilitat que tenien els de Dani Andreu de pujar de rebot gracies a l'ascens del terrassa o bé del sant Andreu a Segona B, també s'ha esvaït. Els andreuencs, que havien empatat a zero a Castalia, van quedar fora per l'1 a 1 de la tornada al Narcís sala amb el Castelló. Els egarencs, que portaven un avantatge de dos gols, van caure per 3 a 0 a Compostel·la.