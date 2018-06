Messi lamenta la fuga de talent de la Masia

El nou primer capità del FC Barcelona, l'argentí Lionel Messi, ha lamentat la fuga de talent de la Masia, i considera el següent acosta de l'estil de joc del Barça: "S'ha perdut una mica l'aposta pel planter. Han marxat nois importants i és estrany que passi en el millor club del món".

En una entrevista concedida al diari Sport, el també capità de la selecció argentina ha torno a validar el fitxatge del francès Antoine Griezmann, si finalment el Barça aposta per ell.

"No sé si és prioritari. Sí que estic d'acord en el fet que per tornar a guanyar la Champions League hem de tenir als millors jugadors. I Griezmann n'és un. Si el club ho pot portar, doncs encantat. Jo no sé si és la prioritat. Ja depèn de la secretaria tècnica i del tècnic. Només dic que per guanyar la Champions cal tenir als millors, i ell és molt bo", ha assenyalat.

De la temporada per als equips ja conclosa, ha lamentat que el Barcelona no hagi pogut guanyar la Champions (baixat en els quarts de final contra el Roma), però ha destacat que no canviaria el doblet obtingut (Lliga i Copa) pel trofeu continental.

"Vam fer un grandíssim any amb el doblet. És veritat és que la il·lusió de tots és la Champions, pel que significa aconseguir-la. No cal treure mèrits a la temporada que vam fer. Guanyar la Lliga i la Champions són coses diferents. L'any del Barça va ser espectacular", ha subratllat.

Quan se li ha insistit si canviaria els trofeus, el doblet per la Champions, ha respost: "No. Guanyar la Lliga i la Copa és importantíssim. No és fàcil. Com vaig dir, a pesar del que ens va passar en la Champions, la temporada va ser bona".

En l'extensa entrevista, l'astre argentí ha recordat el mal moment que va passar quan es va asseure a la banqueta acusat al costat del seu pare de defraudar a Hisenda, la qual cosa li va suposar un elevada multa, una condemna i, sobretot, un estat d'ànim que el va portar al límit.

"Vaig tenir un any complicat en el moment en què vaig tenir tot l'embolic amb Hisenda. Va ser dur. No vaig arribar a la depressió, però sí que la manera en la qual se'm va atacar, en què es deien coses de mi, de la meva família, del meu pare, de la meva gent. Va ser dur. Sobretot (pel que es deia) des de Madrid. Em vaig sentir molt atacat", ha recordat.

"Vaig tenir la sort de tenir el suport de la meva gent de Barcelona, de Catalunya, del periodisme d'aquí i això em feia estar una mica més tranquil. Crec que era l'ordre: Atacar-me a mi, pegar-me, aprofitar el moment de debilitat que estàvem passant pel que estava succeint", ha insistit.