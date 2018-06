Minimitzar Kapelan serà vital per tallar la principal via d'anotació del Melilla

El seu nom no evidencia quin és el seu origen. Diego Kapelan, el tirador canadenc amb passaport bosnià, s'ha destapat en la final com l'arma secreta del Melilla. Fins ara, les principals vies d'anotació i els gran perills del conjunt de la ciutat autònoma eren el seu base titular, el català Dani Rodríguez, i el pivot Fran Guerra. Però en la sèrie contra l'ICL se'ls ha sumat o, fins i tot, els ha passat per davant un factor que està sent determinant: el canell de Kapelan.

El tirador del Melilla ja havia acreditat bons números durant la lliga regular: més de 14 punts de mitjana i el 40% d'encert en els triples. Unes xifres multiplicades exponencialment durant la final: 20 punts de mitjana i el 59% en tirs de tres punts (13 de 22).

Kapelan va ser decisiu en l'estrena de la final perquè el Melilla forcés la pròrroga al Nou Congost: va tenir una gran ratxa en l'últim quart i va acabar amb 23 punts i un espectacular 7/11 en triples. En el segon partit, va minvar l'aportació (15 punts) però no va fallar des de fora (4/4 triples). I divendres va tornar a millorar prestacions: 22 punts amb un 2/7 en triples, el seu pitjor percentatge de la final. Però la seva rauxa i els seus punts van esperonar el Melilla i la seva afició fins sumar la victòria. Frenar-lo avui serà clau.