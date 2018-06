El Numància es classifica per a la final del play-off d'ascens amb un gol al 91

El Numància és el primer finalista del play-off d'ascens a Primera Divisió gràcies a un gol de Pape Maly Diamanka al temps afegit. Una diana que arribava després d'un remat de cap que ha permès a l'equip de Sòria desequilibrar una eliminatòria que va finalitzar en taules a l'anada (1-1).

El Saragossa, tercer a la lliga, partia com a favorit després del resultat de l'anada, però es va veure sorprès per un Numància que va saber patir, especialment a la segona part. Després del descans, el conjunt aragonès va disposar de fins a cinc ocasions molt clares abans que els sorians encertessin en el remat d'Íñigo Pérez des de la frontal. El porter visitant, Aitor Fernández, molt inspirat, es va convertir en l'altre heroi de la tarda per als visitants, encara que no va impedir l'empat de Mikel González a manca de deu minuts.

El Numància ja espera el seu rival a la final, que sortirà de la tornada entre l'Sporting i el Valladolid (20.30 h), amb l'avantatge dels val·lisoletans a l'anada per 3-1.