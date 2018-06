S'espera mantenir l'èxit de la pantalla gegant a Manresa

? Les imatges del gran ambient viscut divendres a la nit al Nou Congost, amb uns 1.500 aficionats reunits per veure el tercer partit de la final, van arribar a Melilla. L'expedició de l'ICL va veure com els seus seguidors van vibrar i animar l'equip a més de 800 quilòmetres de distància. I avui al migdia s'espera que es torni a viure una jornada semblant. De fet, comparant les imatges, la grada manresana va vèncer el pols a la melillenca. I encara que el pavelló Javier Imbroda estava mig buit, el seu públic va animar com feia temps que no es veia a la ciutat autònoma. I l'equip local ho va aprofitar per brindar una victòria.