El somni de pujar a Segona del Manresa FS s'esmuny contra el bloc petri local

El Colo Colo de Saragossa va donar la raó al buc insíginia del Manresa FS Carles Corvo, quan en una entrevista a Regió7 assenyalava que possiblement els aragonesos eren el pitjor escull que podia trobar-se el Manresa FS en les fases d'ascens a Segona Divisió. La peculiar defensa zonal dels aragonesos, la profunditat de banqueta de l'equip d'Alfonso Rodríguez, puntuals errades individuals dels jugadors manresans en ambdós partits, i la varietat d'accions d'estratègia preparades i magistralment executades pels aragonesos, algunes del tot inusuals, van impedir el Manresa FS segellar un històric ascens a Segona Divisió. Els de Gerard Floriach van perdre a Saragosa per 6-3.

Els primeres vuit minuts del partit van ser dominats lleugerament pel Manresa FS. Els de la capital del Bages van començar el partit afemats de victòries i Marc Fernández va obligar Abel a lluïr-se quan s'havien jugat 24 segons. Els locals van mostrar la mateixa determinació ofensiva i, 23 segons després, Fran Tabuenca rematava una acció d'estratègia després d'un servei de córner fregant el pal dret de la porteria blanc-i-vermella.



Gol molt aviat

El primer gol no va tardar ni tres minuts en arribar i va exemplificar el domini de l'estratègia dels locals. Servei de porteria executat amb la mà per Abel en profunditat a la banda esquerra de l'atac aragonès, a l'alçada de l'àrea d'Adil, on un jugador saragossà toca endarrere perquè Fran Tabuenca marqui amb un xut ras inapelable, tot i l'esforç de CarlesCorvo per impedir-lo.

Els blanc-i-vermells van respondre i empatar en una altra acció d'estratègia. Servei de banda amb executat per Oussama que permet a Josan empatar també de rematada rasa (minut 4).

Els següents 4 minuts, el tempo del partit va dominar-lo l'equip manresà i Pau Albacete va obligar Abel a lluïr-se (minut 8), fet que va ser el preludi de la primera gran aturada d'Adil en aquest període, conjurant un enverinat xut ras i llunyà de Raúl Izquierdo (minut 8). Després d'aquesta acció va produir-se el canvi de tendència. La defensa zonal dels aragonesos ja pressionava la sortida de la pilota dels bagencs i el Manresa cada vegada tenia més dificultats per treure la pilota jugada amb criteri.

Muniesa (minut 10) va estavellar una pilota propera a la creueta i, nou segons després, Corvo va rematar amb el peu dret, a mitja alçada, fregant el pal esquerra de la porteria d'Abel. Va ser el preludi del segon gol aragonès, que arribaria un minut i vint segons després. Rematada exterior de Fran Tabuenca que Adil refusa en primera instància i el refús cau a peus de Victor Berges, que torna a xutar. Adil refusa però no pot fer res en la segona rematada.

La dinàmica del partit cada vegada era més favorable als aragonesos i Muniesa, un minut després, va estevellar una excel·lent rematada al travesser. Adil va tornar a lluïr-se davant Muniesa (minut 15) i altra vegada amb el mateix jugador (minut 16). Les seves aturades van mantenir l'equip dins del partit i van propiciar que Santa aprofités l'únic error del porter local Abel, en no saber retenir una centrada al a seva area , per rematar al fons de la porteria. Amb el 2-2 es va arribar al descans. Quatre ocasions del Manresa FS en els 26 segons inicals del segon període exemplifiquen el compromís amb el triomf dels deixebles de Floriach. Després del servei incial del segon període, Corvo va servir una magistral assistència a Oussama que va tallar un defensor local. Corvo va recuperar l'esfèrica i va rematar amb perill fins a tres cops.



Avantatge local

Primer Abel, després Marcos Latorre sota els pals i finalment un xut massa creuat van impedir que els blanc-i-vermells s'avancessin en el marcador, però va ser un miratge. De seguida el Colo Colo es va tornar a fer amb les regnes del partit i Marcos Latorre va tornar avançar el seu equip amb una bona acció ofensiva ben trenada (minut 24). Els intens de retenir la pilota i de crear joc ofensiu dels manresans patien cada vegada més dificultats i, en els següents vuit minuts, nomès Corvo va disposar d'una ocasió per empatar. Mese, a vuit minuts del final del període, va situar el 4-2 a l'electrònic. A manca de sis minuts per al final, Floriach va apostar per un equip clarament ofensiu, integrat per Josan, Corvo, Marc Fernández i Oussama, i just després Adil va substituir Fouad per jugar amb cinc jugadors de camp.

Tal com sol succeïr en aquestes accions, aquesta estratègia a la desesperada va ser mes fructífera per a l'equip que juga amb porter, i un servei en profunditat dels aragonesos, refusat erròniament de cap per Oussama, va permete a Fran Tabuenca sentenciar el partit després de rebre una assistència de cap de Muniesa. Pau Albacete, en marcar el 5-3, va fer l'últim sense temps de revitalitzar l'equip, que se sentia sentenciat, i Muniesa va arrodonir la seva magistral actuació servint l'assistència del 6-3 a Diego.