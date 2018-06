Vettel recupera el liderat al Canadà i Alonso repeteix abandonament

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari) s'ha apuntat la tercera victòria de la temporada aquest diumenge al Gran Premi del Canadà, un retorn al més alt del podi que li permet recuperar el liderat del Mundial davant d'un Lewis Hamilton (Mercedes) que només ha pogut ser cinquè, mentre que Fernando Alonso (McLaren) ha signat el seu segon abandonament seguit i Carlos Sainz (Renault) ha acabat vuitè.

Després de guanyar les dues primeres carreres del curs, Vettel ha recuperat el gust de la victòria en 'territori Hamilton', setena cita del calendari celebrada al Gilles Villeneuve. L'alemany ha gestionat bé les seves opcions sortint de la pole, sense sorpreses dels Red Bull i la seva aposta pels pneumàtics més tous en una accidentada sortida per l'espectacular xoc, sense conseqüències, entre Brendon Hartley (Toro Rosso) i Esteban Ocon (Force India ).

La nova sortida llançada ha marcat una carrera sense gaire emoció en les posicions capdavanteres. Després de la parada, Vettel s'ha quedat al capdavant fins al final, responent a l'atac amb poca fe de Valtteri Bottas (Mercedes) des de la segona plaça. El podi l'ha completat Max Verstappen i quart ha estat el seu company de Red Bull, Daniel Ricciardo.

Per darrere, en la lluita dels espanyols, Alonso ha marxat de buit com va fer fa dues setmanes a Mònaco. Els dos abandonaments de la temporada han arribat junts per al doble campió del món, que celebrava el seu GP 300 però que ha hagut de retirar el seu monoplaça a 28 voltes del final quan rodava virtualment per la desena posició. Sainz ha aconseguit quatre punts amb una treballada vuitena plaça.