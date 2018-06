Els Warriors vencen els Cavs i obtenen el tercer anell en quatre temporades

Els Golden State Warriors van consolidar el seu llegat a la història de l'NBA en aconseguir el tercer anell en quatre anys. Una època dominada per l'equip d'Oakland, que ha sotmès, amb l'excepció del 2016, els Cleveland Cavaliers de Lebron James.

Per la via ràpida. Així ho van fer els Warriors, els quals van derrotar en el quart partit per 85-108 amb un esplèndid Stephen Curry, autor de 37 punts, amb set triples, encara que l'MVP de les finals va ser el seu company Kevin Durant, per segona temporada seguida.

En el bàndol dels de Cleveland, Lebron James podria haver disputat el seu darrer partit com a jugador dels Cavaliers. James va ser ovacionat a falta de quatre minuts del final. Poc després, els Warriors van rebre el trofeu de campions. El teló a una gran temporada de l'NBA.