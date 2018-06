«Al nostre esport no hi ha baralles com al futbol, preval l'educació»

Les bessones manresanes Abril i Xènia Dolado, d'11 anys, han trobat en l'esgrima un esport que els permet passar-s'ho bé, competir i, si escau, guanyar, en un entorn gens agressiu, respectuós amb l'oponent.



Com vau conèixer un esport minoritari com l'esgrima?

(Abril) Va ser a final del curs passat. Daniel Bello va venir a l'escola Bages i vam poder provar aquest esport. A mi em va seduir des del primer dia. La Xènia va dubtar al principi, però després vam decidir entrenar-nos juntes.

Què és allò que més us agrada de l'esgrima?

(Xènia) El respecte i la preocupació pels altres. Abans de començar i en finalitzar un combat hem de saludar l'oponent. Al nostre esport no hi ha baralles com al futbol. Fins i tot al pati del col·legi, els nens s'esbatussen pel futbol. A l'esgrima, preval l'educació.

Però vosaltres ja heu practicat altres esports?

(Abril) Tant jo com la Xènia hem fet gimnàstica rítmica i natació. Jo, a més, he provat el hip-hop. A més, a mi m'agrada el vòlei i a la Xènia el futbol, però ara preferim l'esgrima.

Quants entrenaments feu a la setmana a l'escola d'esgrima?

(Xènia) Amb el grup, ens entrenem els dilluns i els divendres, de set a vuit del vespre. Mitja hora abans, fem classes individuals. Als entrenaments, aprenem a millorar la tècnica i fem combats simulats i combats d'equip.

Amb quines expectatives afronteu aquesta competició?

(Abril) Sobretot ens ho volem passar bé. Ara, a mi m'agrada guanyar, i si puc fer-ho, molt millor, però sense enfadar-nos! A la Xènia, com a mi, li agrada pujar al podi i s'enfada amb ella mateixa si no ho fa prou bé.