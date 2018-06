Catalunya és campiona en la categoria sub-16 femenina

La selecció catalana sub-16 femenina es va proclamar, un cop més, i ja en van tres de consecutius, campiona d'Espanya, en vèncer la Comunitat Valenciana, a la final, per un ajustat 1-0.

Les jugadores catalanes, entre les quals hi ha l'anoienca Aroney González, que va sortir al minut 50 de la final, van disputar un gran partit. Des del xiulet inicial, les catalanes van imposar el seu joc d'atac, tenint el domini de la pilota, desbordant per les bandes i gaudint de profunditat per l'interior.

A més hi van afegir la lluita, l'entrega i el caràcter guanyador necessaris per derrotar una Comunitat Valenciana que no els hi va posar les coses fàcils. En els primers minuts de duel, les catalanes van tenir una gran ocasió per avançar-se a l'electrònic, mitjançant Martín, que va realitzar una gran volea, però la pilota es va estavallar al travesser. Això seria un primer avís, ja que poc després la capitana, Vilamala, va foradar la porteria valenciana, en executar un xut potent i precís des de la frontal de l'àrea i en què la portera rival no hi va poder fer res. El gol va donar molta confiança a les quadribarrades, que veien com el seu joc vistós es convertia efectiu.

Les valencianes no es van rendir i, a la represa, van apretar i també van gaudir d'ocasions, però les catalanes van saber mantenir l'aventatge, multiplicant-se amb defensa i sortint bé al contraatac, colminant d'aquesta manera un partit d'alt nivell. Amb el xiulet final, les catalanes van esclatar d'alegria, ja que amb aquest triomf la sub-16 es consolida una altra temporada com la més forta, a més d'assolir una nova fita que entra en la història del futbol formatiu català.