Dani Andreu anuncia que deixa de ser l'entrenador del CE Manresa

El fins ara entrenador del CE Manresa, Dani Andreu, ha anunciat aquest dilluns a la nit, a través d'una piulada a Twitter, que deixa de ser l'entrenador del conjunt blanc-i-vermell. Andreu, que era al Manresa en una segona etapa, no va poder conduir l'equip a l'ascens a Tercera Divisió després de perdre contra el Martinenc (1-4). A més, les eliminacions del Sant Andreu i del Terrassa en la promoció per pujar a Segona Divisió B també van evitar que es pugés a través dels ascensos compensats.



Andreu va arribar a la banqueta de l'equip en aquesta etapa el novembre passat, en substitució de José Solivelles, que era qui havia començat la temporada. En un any marcat pels problemes per guanyar els partits de casa i la solvència a domicili, el Manresa va ser segon del grup 1 de Primera Catalana, només superat per la Fundació Grama, però va perdre la promoció d'ascens contra el Martinenc.







Os comunico que a partir de hoy dejo de pertenecer al @CdEManresa... No conseguir el objetivo me obligan a tomar una decisión que creo será lo mejor para la entidad y para mi. Mucha suerte en el futuro a este gran club, y eternamente agradecido. — dani andreu (@daniandreu4) 11 de juny de 2018