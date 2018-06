David Checa i el GMT-94 Yamaha finalitzen tercers a les 8 Hores d'Oschersleben

arxiu particular

Checa i els seus companys, al podi arxiu particular

El pilot fruitosenc David Checa i el seu equip, els francesos GMT-94, es van classificar en la tercera posició en les 8 Hores d'Oschersleben, la quarta i penúltima prova del campionat del món de resistència, que es va disputar al circuit alemany de Motorsport Arena.

Checa i els seus companys, Niccolò Canepa i Mike Di Meglio, havien fet els millors temps en els entrenaments i dominaven també la cursa, però van rebre una penalització per repostar amb els llums encesos, i això els va fer perdre diverses posicions. El FCC TSR Honda France va agafar el liderat i el va mantenir fins al final. El GMT-94 va lluitar fins al final per al segon lloc, però una caiguda de Di Meglio els hi va impedir.