Jaume Ponsarnau és el nou entrenador del València

El València Basket ha fet oficial que Jaume Ponsarnau serà el primer entrenador de l'equip la temporada vinent. El tècnic targarí afincat a Sant Fruitós de Bages ha signat per una sola temporada i seguirà, d'aquest manera, a un club en el qual ha militat els dos últims anys, el primer com a assistent de Pedro Martínez, amb qui va guanyar la lliga Endesa, i el segon, amb Txus Vidorreta, amb el qual es va proclamar campió de la Supercopa. Precisament, també s'ha sabut que Vidorreta tornarà a l'Iberostar Tenerife.

Aquesta serà la tercera experiència de Ponsarnau com a primer entrenador d'un equip de l'ACB. Va debutar el 2007, al capdavant del Ricoh Manresa, amb el qual havia ascendit de la LEB Or. S'hi va mantenir sis temporades i llavors va entrar a formar part dels equips tècnics de la Federació Espanyola de Bàsquet. Com a assistent de Sergio Scariolo va aconseguir un or a l'Eurobasket del 2015 i dos bronzes, al del 2013 i als Jocs del 2016. A més, va ser segon com a tècnic principal a l'europeu sub-20 del 2014.

Experiència a Sant Sebastià

Ponsarnau va tornar a l'ACB la temporada 2014-15, amb el Gipuzkoa, equip amb el qual va descendir i d'on va ser destituït la temporada posterior. Aleshores va arribar al València com a tècnic auxiliar de Pedro Martínez, també extècnic del Manresa.

El seu acte de presentació tindrà lloc aquest dimarts, dia 12, a partir de dos quarts d'una del migdia.