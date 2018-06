El Joanenc treballa de valent per imposar-se a un fort Caldes de Montbui

El Joanenc va passar ronda a la Copa Catalunya després de suar de valent per superar un treballat i fort Caldes de Montbui per un ajustat 1-2.

Els jugadors bagencs van topar amb un equip que portava una dinàmica molt positiva, però, malgrat això, van saber disputar el seu joc habitual per dominar i ser molt superiors en moltes facetes del joc. Els visitants van aprofitar els seus millors minuts per agafar avantatge, amb un gol al minut 17. Els locals van aprofitar una errada dels bagencs per empatar just abans del descans. Després del gol, el conjunt del Caldes de Montbui va gaudir dels millors minuts del partit. A la segona meitat, la dinàmica va canviar per complet i el conjunt groguet va donar un pas endavant. Els minuts passaven i cap equip era capaç de trobar porteria.

No va ser fins a falta de 14 minuts del final quan Rebollo va trobar porteria i va avançar el Joanenc en el marcador, 1-2.

En el tram final, l'àrbitre va anular un gol a l'equip de casa en una falta lateral per possible falta en atac. A partir d'aleshores, el partit es va endurir i ambdós conjunts van tenir diversos enfrontaments. Ja al temps afegit, l'àrbitre va expulsar dos jugadors locals per vermella directe i el visitant Rodriguez per doble targeta groga. Tot i això, el Joanenc va saber mantenir l'avantatge per guanyar.