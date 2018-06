L'eliminació del Terrassa i el Sant Andreu fa que el Manresa no pugui pujar ni de rebot

Ja diuen que els mals no vénen mai sols. Si dissabte el Manresa perdia la possibilitat d'ascens directe a Tercera Divisió en la tornada de la promoció davant el Martinenc, ahir al vespre s'esvaïa també la possibilitat de pujar encara que fos de rebot, aprofitant l'ascens a Segona B del Sant Andreu o bé del Terrassa, dos equips que a priori tenien favorables la segona eliminatòria (encara n'hauria faltat una altra).

Primer de tot va jugar el Sant Andreu al Narcís Sala, on rebia el potent Castelló. L'optimisme després del 0 a 0 de l'anada era palès entre els aficionats andreuencs. La primera part, molt igualada, va tenir un final desfavorable per al Sant Andreu, ja que, en temps de descompte, Javi Rubio feia de penal el 0 a 1. Això obligava els de casa a fer dos gols com a mínim per classificar-se. A la represa els quadribarrats van pressionar de valent però no van aconseguir marcar fins al minut 87, mitjançant Óscar Muñoz. Tot i intentar-ho, el segon gol no va arribar.

El Terrassa, per altra banda, semblava tenir-ho més fàcil amb els dos gols de renda que duia cap a Compostel·la, però els gallecs van igualar la promoció amb dos gols abans del descans. Només començar el segon temps, el Compostel·la va fer el tercer. Els intents dels egarencs de fer un gol i classificar-se van ser en va.



Nous equips de Primera Catalana

Ahir es van tancar també la majoria de promocions d'ascens a Primera Catalana. Han pujat el Tona, el Rubí i el Tàrrega (millor segon), i queda pendent el Bescanó-Argentona, amb 0 a 0 de l'anada. Han pujat com a campions Girona B, Guineueta, Vilanova, Sabadell Nord, Mollerussa i Cambrils.