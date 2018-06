L'Igualada Femení cau a les Comes i diu adéu a l'OK Lliga

L´equip de l´Igualada femení no va poder superar el Mataró en el matx pel tercer lloc de Nacional Catalana arxiu particular

L'Igualada Femení va caure per 1-3 davant el CH Mataró en el tercer i definitiu enfrontament pel tercer lloc a Nacional Catalana. D'aquesta manera, les anoienques perden qualsevol possibilitat d'ascendir a l'OK Lliga la temporada vinent. En canvi, les mataronines hauran d'esperar a veure què fa el CP Voltregà, campió d'aquesta segona categoria estatal, però que, per la seva condició de filial, no pot ascendir, però sí que podria vendre la plaça a un altre club.

El pavelló de les Comes va presentar una de les millors entrades de la temporada del conjunt femení, ja que més de 300 persones s'hi van aplegar per viure en directe el decisiu partit. Les jugadores mataronines van sortir a la pista amb més força que les igualadines, i aquest fet els va permetre avançar-se en l'electrònic mitjançant una gran jugada individual. Per la seva banda, les jugadores entrenades per Maria Fernández Grande, més coneguda com a Pulgui, van tenir alguna oportunitat per igualar l'electrònic, però no la van acabar de materialitzar i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un resultat de 0-1 en el marcador.

En la segona meitat la tendència va ser més o menys la mateixa, i les visitants van fer el segon en una nova jugada individual. Poc després, les locals van poder retallar distàncies amb un penal transformat per Ana Carranza. Les anoienques van poder fer alguna diana més, però van perdonar en les múltiples ocasions que van tenir, i el Mataró va establir l'1-3 definitiu, altra vegada amb una jugada individual.