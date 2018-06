Manresa acull els paladins catalans joves de l'esgrima

La vocació de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa de convertir la ciutat en la capital esportiva de la Catalunya Central va propiciar l'aterratge a Manresa, ahir, per primera vegada, d'un altre esport tan minoritari i desconegut com atractiu: l'esgrima.

Manresa va exercir, per unes hores, la capitalitat catalana d'aquest esport, en acollir els campionats de Catalunya d'esgrima sub-10 i sub-12, en totes les seves modalitats: floret, espasa i sabre. Els més joves paladins d'aquest esport a casa nostra, així com familiars, tècnics, àrbitres i jutges, van omplir d'activitat les instal·lacions del Complex Esportiu Vell Congost des de primera hora del matí fins a les 15.23 h.

Va ser una contínua exhibició de la destresa tècnica i tàctica d'un centenar i escaig de joves tiradors. L'aficionat ocasional va poder descobrir i delectar-se amb les habilitats bàsiques dels practicants d'aquest esport. Conceptes com marxar, trencar o fer un atac a fons, així com la diferent forma de posicionar l'espasa, el floret o el sabre per tocar l'oponent de forma més efectiva, van presentar-se a l'espectador de la mà d'uns joves exemplars pel que fa al respecte per l'oponent, l'educació i la capacitat d'empatia.

L'estrena de l'esgrima a Manresa també és conseqüència de l'arribada a la nostra comarca de l'entrenador d'esgrima professional Daniel Bello. La santvicentina Nàdia Martínez és la culpable que aquest tècnic de l'Hospitalet hagi escollit el Bages per residir-hi. Bello és professor d'esgrima en la modalitat de sabre a l'Escola Hongaresa d'Esgrima de Barcelona, a Plató de Cinema, una escola de cine on Bello ensenya «esgrima escènica i esgrima esportiva», i a l'IES Ferran Tallada de Barcelona, on imparteix l'esgrima com a assignatura optativa a 1r d'ESO.

Daniel Bello ha fundat a Manresa el Club d'Esgrima Sabre Hongarès i, després d'una àmplia campanya de difusió als col·legis, l'escola del club acull una quarantena de tiradors, la meitat dels quals ha optat per federar-se. «Quasi la meitat dels alumnes són menors de 12 anys, més d'una quinzena. Un nombre similar tenen entre 12 i 15 anys, i quatre o cinc adults s'han iniciat en la pràctica de l'esgrima», exposa.

L'escola du a terme les seves activitats al gimnàs de l'escola Bages els dilluns, dimecres i divendres, de sis de la tarda a quarts de deu de la nit. L'entitat té una quinzena d'abillaments d'esgrima a disposició de tothom qui vulgui provar la seva destresa amb el sabre. La quota mensual oscil·la entre els 20 i els 35 euros, segons l'edat de l'alumne i el nombre de sessions setmanals d'entrenament.