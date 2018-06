Els manresans encaixen la golejada més gran el pitjor dia, el de la promoció

El Manresa havia perdut vuit partits a la lliga regular aquesta temporada, tots ells per un gol de diferència: set a casa (quatre cops per 1 a 2 i tres per 0 a 1) i una lluny del Congost (per 2 a 1). Així, dissabte es va donar al Congost el resultat més engruixit del curs en contra dels interessos dels de Dani Andreu i, és clar, el pitjor dia, el que hi havia l'ascens a Tercera Divisió en joc.

En el duel amb el Martinenc, el porter del conjunt manresà Alex Luque va viure una jugada desafortunada que en certa forma va marcar el partit. Era el minut 67 quan Luque no va aconseguir retenir una pilota que venia rasa de la banda dreta i va facilitar el gol de l'empat a Javi Sánchez, que es trobava atent a l'àrea petita. L'1 a 1 va ser una llosa per a un Manresa que havia fet el més difícil, posar-se per davant en el marcador i situar així l'eliminatòria a favor després de l'empat a un gol al Guinardó, gracies a un bonic gol de Manel Sala de cap a la sortida d'un córner llançat per Marçal.

En favor d'Àlex Luque, un jove porter procedent del juvenil del Sant Andreu, i que per tant ha jugat la seva primera temporada com a sènior, cal dir que el Manresa ha acabat la lliga com a equip menys golejat dels dos grups de Primera Catalana, amb 26 gols i 24 actuacions de Luque, sobretot després de desbancar de la titularitat Sergi Tienda, un porter fitxat en l'etapa de Jose Solivelles i que va acabar deixant l'equip després d'arribar Dani Andreu a la banqueta manresana. Curiosament, el segon equip menys golejat a la categoria ha estat precisament el Martinenc, amb 27 gols i amb un porter veterà com és Daniel Bar-ragán.