Nadal conquereix el seu onzè Roland Garros en una exhibició davant Thiem

Rafael Nadal va tornar a demostrar perquè és l'indiscutible rei de la terra batuda, després de gua-nyar el seu onzè Roland Garros en una final resolta per la via ràpida contra el tennista austríac Dominic Thiem (6-4, 6-3 i 6-2).

El manacorí va aconseguir la glòria a la Philippe Chatrier de París, en la qual va defensar el número u del rànquing i va revalidar la seva corona obtinguda el 2017. A més, Nadal va aixecar el seu dissetè Grand Slam, fita que el situa com a segon tennista de la història amb més Grand Slams, per darrere dels 20 de Roger Federer.

Per tal d'obtenir el seu onzè Roland Garros, el balear va començar com un tret. Tot i trencar el servei al seu rival d'entrada, Thiem va entrar al partit i no va posar les coses fàcils en la primera tanda. Tant és així que Nadal va haver de salvar tres pilotes de break. El manacorí, però, va accelerar en el tram final del primer set per imposar-se 6-4 contra un tennista austríac molt irregular en els seus cops de revers paral·lel i molt erràtic en els punts llargs. El centreeuropeu va signar un discret 45% d'encert en el primer servei i un pobre 43% en el segon.

Les condicions de la pista, les quals afavorien Nadal per l'alçada que agafava la pilota en botar sobre la terra batuda, van incomodar en tot moment Thiem, qui no va trobar la solució per frenar l'agressivitat del balear.

Després de guanyar el primer joc de la segona tanda, Nadal va trencar a la cinquena pilota de break el servei de l'austríac. Ambdós van lluitar durant més de vuit minuts per un 2-0 en el marcador que va ser, sens dubte, un punt d'inflexió en el partit i en la mentalitat de Thiem. I és que l'austríac es tornava a veure per sota en el marcador després de deixar-se la pell en el segon joc.

Tot seguit, Nadal va saber gestionar l'avantatge amb senzillesa, afrontant i salvant un únic punt de break en contra durant el setè joc (5-2). Poc després es va anotar la segona tanda per 6-3 i va encarrilar el triomf davant un oponent a qui només li quedava aferrar-se al miracle.

Una gesta que no es va veure sota el cel ennuvolat de París, tot i l'ensurt que va donar el manacorí quan va patir una rampa a la mà esquerra i va demanar l'assistència mèdica. Amb tot, Nadal es va recuperar de pressa i va trencar el servei de Thiem per seguir ampliant el seu palmarès.