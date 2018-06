La novena Festa del Futbol Català finalitza a Martorell amb espectacle

La novena edició de la Festa del Futbol Català, una organtizació de la Federació Catalana, va cloure ahir al migdia amb les semifinals i finals en les categories benjamí, aleví i cadet. El Complex Esportiu Torrent de Llops ha sigut l'escenari de tres dies plens del millor futbol base català, per disputar la totalitat de les finals dels campionats de Catalunya de futbol i de la Copa Catalunya de futbol sala, en les quals els milers d'espectadors que es van desplaçar fins a Martorell ban gaudir d'un bon espectacle futbolístic.

Els primers en jugar en la jornada d'ahir van ser els de la categoria benjamí. En les semifinals, l'Espanyol va imposar-ser per 1-3 davant del Reus Deportiu, mentre que el FC Barcelona va passar per damunt del Damm per un contundent 5-1. En la gran final, els blaugrana van superar per un còmode 3-0 els periquitos. En la categoria aleví, la Damm no va donar cap opció i va guanyar per un clar 7-0 el Sant Andreu a les semifinals, mentre que el FC Barcelona va necessitar els penals (1-1) contra el Reus Deportiu per arribar a la final. En aquesta gran final, la Damm va imposar-se clarament als blaugrana per 3 a 1.

Per la seva banda, el derbi en categoria cadet va estar molt disputat, però finalment els blaugrana van aixecar la Copa de campions en guanyar l'Espanyol per 3 a 1. En les altres finals disputades aquest cap de setmana, en la categoria infantil, el FC Barcelona no va tenir rival i va guanyar per un clar 3-0 contra el Cornellà. En la categoria juvenil, l'Espanyol B i la Damm B van disputar una de les finals més ofensives i amb un gran espectacle de joc. Finalment, els periquitos van imposar-se per la mínima (4-3) enfront del conjunt cerveser. En la categoria cadet infantil femení, les jugadores del Palautordera van imposar-se per 4 a 2 al Base Marc Bartra.

En la categoria infantil aleví femení, el conjunt del Barcelona va superar en un partit molt ofensiu davant l'Espanyol (8-5). En la categoria aleví benjamí prebenjamí femení, el FC Barcelona no va tenir pietat del Manu Lanzarote i va golejar-lo per 4-0.



Doblet del Manresa FS benjamí

El Manresa FS benjamí va gua-nyar la Copa Catalunya de futbol sala després de vèncer en la gran final al Canet per un clar 5 a 0. Amb aquesta victòria, els manresans obtenen el seu doblet particular després de guanyar el campionat de Catalunya fa uns dies. En els altres partit d'aquesta Copa Catalunya de futbol sala, en la categoria prebenjamí, l'Abrera no va poder proclamar-se campió en caure per la mínima amb el Ripollet (4-3).

En la categoria aleví, l'Arenys de Munt va superar també per la mínima el Sant Andreu de la Barca (5-4). En la categoria infantil, el Catgas Energia va ser campió després de guanyar les Corts UBAE per 2 a 1. En la categoria cadet, les Corts UBAE va disputar un partit rodó i va ser capaç de golejar el FC Barcelona per 6 a 2. En la categoria dels més grans, la dels juvenils, el FC Barcelona va guanyar el Catgas Energia per 4 a 2.

En les categories femenines, elbase femení del Castelldefels va superar per la mínima a les Corts UBAE per 2 a 1. Per finalitzar, en la categoria juvenil cadet femení, les Corts UBAE va obtenir una clara victòria després de no donar cap opció al Rubí i de golejar-lo per un contudent 5 a 2.