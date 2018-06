El número 1 del rànquing mundial de pàdel ha visitat aquests dies Berga

El número 1 del rànquing del World Pàdel Tour, l´argentí Fernando Belasteguín ´Bela´, ha participat en la inauguració, aquest cap de setmana, de tres noves pistes exteriors del Pàdel Indoor Berguedà al polígon de la Valldan, una entitat amb tres anys de vida que fa creixent aprofitant l´empenta que l´esport del pàdel té en l´actualitat a la comarca.

Molta expectació es va crear al voltant d´aquest jugador que va fer una exhibició del seu joc amb berenar inclòs per a tots els assistents. Seguidament va realitzar un clínic amb els guanyadors de la segona edició del torneig indoor del club Marc Fàbregas i Moisès Tàpia (guanyadors or), Enric Tresserra i Joan Ramon Bombardó (finalistes or) i Sonia Barra i Maria Ferrer (guanyadors plata).

També es va fer entre el socis del Pàdel Indoor Berguedà i els clients de Comercial Peralba un sorteig el mateix dia que tenia com a premi fer alguns ´tocs´ amb el ja veterà jugador Fernando Belasteguín ´Bela´, de 39 anys d´edat, i número 1 del rànquing mundial des de l´any 2002.

Aquest ha estat el primer cop que l´anomenat Fernando Belasteguín ´´Bela´ visita Berga encara que en altres ocasions havia pres part en activitats en altres indrets de la Catalunya central però mai a la comarca del Berguedà.