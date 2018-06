El Club Tir Precisió obté tres podis al Trofeu Generalitat

El Club Tir Precisió Manresa va aconseguir fer pujar tres dels seus tiradors al podi del Trofeu de la Generalitat Joves Promeses 2018, organitzat per la Federació Catalana de Tir Olímpic. La competició era en l'especialitat de carrabina d'aire de mires tancades i la prova es va fer a les instal·lacions de Mollet del Vallès. Així, Ian Puig va vèncer en la categoria infantil amb 363,6 punts; l'altra victòria va ser per a Esther Abizanda, en juvenil, amb 609,3. També hi va haver un segon lloc per a Maria Nacenta en infantils, amb 303,9 punts. Els quarts llocs van ser per a Anna Marimon (379,3) i Àlex Tello (362,6), en cadets