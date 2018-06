Dani Andreu anuncia l'adéu a la banqueta del CE Manresa

Dani Andreu ha portat el CE Manresa a la segona posició, però no ha pogut aconseguir l´ascens de categoria

El fins ara entrenador del CE Manresa, Dani Andreu, va anunciar ahir a la nit, a través d'una piulada al seu compte de Twitter, que deixa de ser l'entrenador del conjunt blanc-i-vermell. La decisió arriba l'endemà de saber-se que els bagencs no jugaran a Tercera Divisió la temporada vinent després d'un cap de setmana funest. A la derrota contra el Martinenc (1-4) de dissabte en la tornada de la promoció es va afegir les eliminacions del Terrassa, a mans del Compostel·la, i del Sant Andreu, contra el Castelló, en les eliminatòries d'ascens a Segona B. D'aquesta manera, el Manresa no es pot aprofitar dels descensos compensats.

En la seva piulada, Andreu va escriure: «Us comunico que a partir d'avui deixo de pertànyer al CE Manresa. No aconseguir l'objectiu m'obliga a prendre una decisió que crec que serà el millor per a l'entitat i per a mi. Molta sort en el futur a aquest gran club i eternament agraït».

Andreu va arribar a la banqueta manresana, en una segona etapa, el novembre passat en substitució de Jose Solivelles. Amb ell, l'equip s'ha mostrat fort a fora i més feble al Nou Estadi del Congost. Va ser segon del grup 1 de Primera Catalana, darrere de la Fundació Grama, i va perdre la promoció amb el Martinenc.