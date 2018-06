Griezmann ajorna l'anunci de la decisió sobre el seu futur

El francès Antoine Griezmann, amb contracte amb l'Atlètic de Madrid, ha ajornat avui l'anunci sobre el seu futur en el club en considerar que "no és el lloc ni el dia" per fer-ho, encara que va indicar que té presa la decisió.

"La decisió està presa però no és ni el lloc ni el dia per dir-ho", ha afirmat l'atacant en la concentració de França a Istra, prop de Moscou, per disputar el Mundial de Rússia.

Nombrosos mitjans de comunicació s'havien donat cita en aquesta localitat davant l'eventualitat que Griezmann aclarís si segueix a l'Atlètic de Madrid o si fitxa pel Barcelona.

El servei de premsa de la Federació Francesa de Futbol (FFF) havia advertit que Griezmann faria una declaració sobre el seu futur, però que no acceptaria preguntes que no es referissin a la competició.

"Sé que hi ha molta expectació però no és el dia", ha començat Griezmann, que s'ha compromès a aclarir el seu futur abans del debut de França en el Mundial, que tindrà lloc contra Rússia dissabte que ve.

El jugador va assegurar que la seva preparació mundialista no s'està veient pertorbada per la incertesa sobre el seu futur en el club i va assenyalar que es troba molt centrat en el Mundial.

Griezmann, de 27 anys i que va arribar a l'Atlètic de Madrid al juny del 2015, procedent de la Reial Societat, té contracte amb el club madrileny fins al 30 de juny de 2022.

La seva clàusula de rescissió és de 200 milions d'euros fins al pròxim 1 de juliol, quan passa a ser de 100 milions.