Josep Garcia puja al podi amb un tercer lloc al clàssic Trèfle Lozérien, a França

El surienc Josep Garcia va anar de menys a més a la tercera prova del World Enduro Super Series arxiu particular

Primer podi de la temporada per al pilot surienc Josep Garcia en aconseguir el tercer lloc en el World Enduro Super Series (WESS), que s'ha celebrat a la localitat francesa de Mende. La Trèfle Lozérien AMV, tercera cita del calendari del WESS i que es coneix com una de les curses més prestigioses d'enduro a França, va reunir més de 500 particicipants.

Després d'un inici complicat, amb una caiguda inclosa i un error de navegació, Josep Garcia va esprémer al màxim la seva KTM per remuntar posicions i retallar segons. La clau de la remuntada del pilot de Súria en la primera jornada va ser el fort ritme que va aconseguir imposar.

El segon dia, Garcia va aconseguir acabar sisè, a 28 segons dels capdavanters. El de KTM, sense cometre errors, va estar amb els pilots capdavanters. I en la tercera jornada, que tancava la competició, amb l'ordre de sortida invers, Josep Garcia va superar tres pilots per acabar tercer, darrere de Loic Larrieu i Theo Espinasse, primer i segon classificats.

Josep Garcia va comentar al final de la porva que «el primer dia no va anar bé. Havíem de d'arribar al davant per agafar avantatge, però em vaig perdre i vaig tenir una forta caiguda. Tot i així, vaig poder remuntar algunes posicions. L'endemà estava molt concentrat i vaig estar amb els capdavanters. I el darrer dia vaig saber aprofitar la sortida inversa retallant força segons als pilots del davant. Després de com va anar la primera jornada, estic molt content de la gran remuntada».

El proper cap de setmana, Josep Garcia participarà en la quarta prova de l'estatal d'enduro, que es celebrarà a Lleó, concretament a la Torre del Bierzo. Garcia lidera la general.