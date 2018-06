Millor audiència a Esport 3 als partits jugats a casa

? Una de les novetats de la final del play-off d'ascens de la LEB Or és que Esport 3 ha retransmès tots els partits, amb un total augment de qualitat respecte de les del Canal FEB de tota la temporada. En els dos primers partits, al Nou Congost, les audiències van ser de 45.000 espectadors (2,1% de quota de pantalla) i de 51.000 (2%), respectivament. A Melilla, l'expectació va baixar. Divendres hi va haver 36.000 espectadors (1,7%) en competència directa amb el Barça-Baskonia d'ACB, que emetia Movistar Plus a la mateixa hora. Diumenge, per l'horari matinal, es va baixar a 13.000 espectadors, l'1,4% de quota.