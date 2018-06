La millor gimnàstica artística estatal femenina lluirà dos dies a Manresa

Les millors gimnastes estatals d´artística competiran el proper cap de setmana al Nou Congost en la jornada final de la primera edició de la Lliga Iberdrola, una competició que tindrà el seu punt més àlgid el dissabte a la tarda amb la final de Primera Divisió, amb l´equip de l´Egiba manresà com a un dels participants. Dissabte i diumenge al matí es faran les promocions a les tres categories establertes, Primera, Segona i Tercera Divisió.

Aquesta Lliga Iberdrola és organitzada per la Federació Espanyola de gimnàstica i es disputa en tres jornades, dues prèvies i la final. Xavi Casimiro, un dels responsables de l´Egiba, entitat amfitriona de la final conjuntament amb l´ajuntament, ha comentat que «aquesta competició ha trencat motlles a la gimnàstica estatal i els clubs tenen ara un campionat de referència, que els situa exactament allà on són. També serveix perquè moltes gimnastes que no estan a l´elit puguin competir amb les seves companyes que si que hi són». Està prevista la participació d´unes 180 gimnastes de 25 equips.

La final de dissabte a la tarda tindrà un format innovador que fusionarà la gimnàstica, el llum i la música. Així, en el moment de la competició, el pavelló restarà a les fosques menys els punts on hi hagi activitat. Dos Dj´s, Sergi Torra i Arzzet seran els encarregats d´amenitzar els temps morts i l´entrega de premis.

A la presentació, aviui, hi van participar l´alcalde Valentí Junyent, el regidor d´esports Jordi Serracanta, la secretària tècnica de la Federació Española i ex olímpica Cristina Fraguas, el responsable d´Iberdrola a Catalunya Pere Roura i el ja esmentat Xavi Casimiro.

Rellançar la gimnàstica

Cristina Fraguas té clar que «aquesta competició és una bona manera de rellançar la gimnàstica perquè dóna oportunitat a gimnastes de diferents nivells. És la primera edició de la lliga però pensem que els resultats són molt bons tot i que en volem més». Jordi Serracanta va recordar «que el binomi entre les entitats i l´ajuntament està funcionant a Manresa. Aquest esdeveniment d´alt nivell de gimnàstica és un exemple. En el cas de la gimnàstica, que no és un esport generalista, el programa de l´esport a la carta està funcionant perquè molts nens i nenes donen el pas per feralguna activitat».

Pep Roura d´Iberdrola té clar que «en aquest cas nosaltres no som els protagonistes de l´esdeveniment, però estem molt contents i orgullosos d´ajudar un esport com la gimnàstica. Jo animo a tota la gent de Manresa i de la comarca a gaudir de les dues jornades». L´alcalde Valentí Junyent va recordar que «Manresa té una gran tradició de gimnàstica, una modalitat esportiva ben arrelada. En tot cas, ens agrada projectar-nos cap a una capitalitat esportiva». Xavi Casimiro va agrair «a la federació espanyola haver confiat a l´Egiba l´organització de la final d´aquesta lliga Iberdrola on es podran veure les gimnastes Top d'Espanya i també el treball en equip d´altres esportistes, potser, sense el mateix nivell».