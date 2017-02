Partit:FC Barcelona Lassa - Manresa

quart 1 Minut 00' Punts - Resultat 0 - 0 Michael Machado ICL Manresa " Michael Machado falla el triple. El rebot defensiu és per a Alexander Vezenkov. quart 1 Minut 00' Punts 3 Resultat 4 - 0 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Triple de/d' Alexander Vezenkov quart 1 Minut 01' Punts 2 Resultat 6 - 0 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Cistella de/d' Petteri Koponen amb assistència de Ante Tomic quart 1 Minut 01' Punts 3 Resultat 6 - 3 Scott Suggs ICL Manresa " Triple de/d' Scott Suggs quart 1 Minut 01' Punts 3 Resultat 6 - 6 Pere Tomàs ICL Manresa " Triple de/d' Pere Tomàs quart 1 Minut 02' Punts - Resultat 6 - 6 Michael Machado ICL Manresa " Michael Machado falla la safata. quart 1 Minut 02' Punts 2 Resultat 8 - 6 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Safata de/d' Alexander Vezenkov després d'un contraatac i tir lliure addicional per la &NROª falta de/d' Michael Machado quart 1 Minut 02' Punts - Resultat 9 - 6 Pere Tomàs ICL Manresa " Pere Tomàs falla el triple. El rebot defensiu és per a Ante Tomic. quart 1 Minut 03' Punts 2 Resultat 11 - 6 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Safata de/d' Tyrese Rice i tir lliure addicional per la &NROª falta de/d' Xavi Rey quart 1 Minut 03' Punts 3 Resultat 12 - 9 Michael Machado ICL Manresa " Triple de/d' Michael Machado quart 1 Minut 03' Punts 2 Resultat 14 - 9 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Bomba de/d' Tyrese Rice quart 1 Minut 04' Punts 3 Resultat 14 - 13 Scott Suggs ICL Manresa " Triple de/d' Scott Suggs després d'un contraatac, amb assistència de Michael Machado quart 1 Minut 05' Punts - Resultat 14 - 13 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Marcus Eriksson falla el triple. El rebot defensiu és per a Joe Trapani. quart 1 Minut 05' Punts 2 Resultat 14 - 15 Pere Tomàs ICL Manresa " Safata de/d' Pere Tomàs després d'un contraatac, amb assistència de Joe Trapani quart 1 Minut 05' Punts 2 Resultat 16 - 15 Tyrese Rice FC Barcelona Lassa " Cistella de/d' Tyrese Rice quart 1 Minut 05' Punts - Resultat 16 - 15 Michael Machado ICL Manresa " Michael Machado falla el triple. quart 1 Minut 05' Punts - Resultat 16 - 15 Xavi Rey ICL Manresa " Xavi Rey falla el ganxo. El rebot defensiu és per a Ante Tomic. quart 1 Minut 06' Punts 2 Resultat 18 - 15 Petteri Koponen FC Barcelona Lassa " Cistella de/d' Petteri Koponen quart 1 Minut 06' Punts - Resultat 18 - 15 Pere Tomàs ICL Manresa " Pere Tomàs falla el triple. El rebot defensiu és per a Ante Tomic. quart 1 Minut 06' Punts - Resultat 18 - 15 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Alexander Vezenkov falla el triple. El rebot ofensiu és per a Marcus Eriksson quart 1 Minut 06' Punts 3 Resultat 21 - 15 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Triple de/d' Ante Tomic amb assistència de Marcus Eriksson quart 1 Minut 07' Punts - Resultat 21 - 17 Joe Trapani ICL Manresa " Joe Trapani falla el triple. El rebot ofensiu és per a Pere Tomàs quart 1 Minut 07' Punts - Resultat 21 - 17 Pere Tomàs ICL Manresa " Rebot ofensiu de/d' Pere Tomàs després de fallar el seu llançament a cistella quart 1 Minut 07' Punts 2 Resultat 21 - 19 Pere Tomàs ICL Manresa " Palmeig de/d' Pere Tomàs quart 1 Minut 07' Punts 2 Resultat 23 - 19 Ante Tomic FC Barcelona Lassa " Ganxo de/d' Ante Tomic quart 1 Minut 08' Punts - Resultat 23 - 19 Aleksandar Cvetkovic ICL Manresa " Aleksandar Cvetkovic falla la safata. El rebot defensiu és per a Ante Tomic. quart 1 Minut 08' Punts 3 Resultat 26 - 19 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Triple de/d' Marcus Eriksson després d'un contraatac, amb assistència de Juan Carlos Navarro quart 1 Minut 09' Punts 2 Resultat 28 - 21 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Cistella de/d' Marcus Eriksson quart 1 Minut 09' Punts - Resultat 28 - 21 Joe Trapani ICL Manresa " Joe Trapani falla el triple. El rebot defensiu és per a Vitor Faverani. quart 1 Minut 09' Punts 3 Resultat 31 - 21 Alexander Vezenkov FC Barcelona Lassa " Triple de/d' Alexander Vezenkov amb assistència de Tyrese Rice quart 1 Minut 10' Punts - Resultat 33 - 23 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Marcus Eriksson falla el triple llunyà. quart 2 Minut 00' Punts 2 Resultat 35 - 23 Vitor Faverani FC Barcelona Lassa " Ganxo de/d' Vitor Faverani quart 2 Minut 00' Punts - Resultat 35 - 23 Juan Carlos Navarro FC Barcelona Lassa " Juan Carlos Navarro falla la cistella. El rebot defensiu és per a Scott Suggs. quart 2 Minut 00' Punts - Resultat 35 - 23 Marjan Cakarun ICL Manresa " Marjan Cakarun falla la cistella. El rebot defensiu és per a Vitor Faverani. quart 2 Minut 01' Punts 2 Resultat 35 - 25 Marjan Cakarun ICL Manresa " Cistella de/d' Marjan Cakarun amb assistència de Patrik Auda quart 2 Minut 01' Punts 3 Resultat 38 - 25 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Triple de/d' Marcus Eriksson quart 2 Minut 01' Punts 3 Resultat 38 - 28 Petar Aranitovic ICL Manresa " Triple de/d' Petar Aranitovic quart 2 Minut 02' Punts 2 Resultat 40 - 28 Víctor Claver FC Barcelona Lassa " Safata de/d' Víctor Claver quart 2 Minut 02' Punts - Resultat 40 - 28 Marjan Cakarun ICL Manresa " Marjan Cakarun falla la cistella. El rebot defensiu és per a Xavier Munford. quart 2 Minut 02' Punts 3 Resultat 43 - 28 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Triple de/d' Marcus Eriksson quart 2 Minut 02' Punts - Resultat 43 - 28 Aleksandar Cvetkovic ICL Manresa " Aleksandar Cvetkovic falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Marjan Cakarun quart 2 Minut 03' Punts 3 Resultat 43 - 31 Petar Aranitovic ICL Manresa " Triple de/d' Petar Aranitovic amb assistència de Aleksandar Cvetkovic quart 2 Minut 03' Punts 2 Resultat 43 - 33 Petar Aranitovic ICL Manresa " Cistella de/d' Petar Aranitovic quart 2 Minut 04' Punts - Resultat 43 - 33 Pere Tomàs ICL Manresa " Pere Tomàs falla la cistella per un tap de/d' Víctor Claver quart 2 Minut 04' Punts 2 Resultat 43 - 35 Petar Aranitovic ICL Manresa " Cistella de/d' Petar Aranitovic quart 2 Minut 04' Punts 2 Resultat 45 - 35 Vitor Faverani FC Barcelona Lassa " Cistella de/d' Vitor Faverani quart 2 Minut 04' Punts - Resultat 45 - 35 Aleksandar Cvetkovic ICL Manresa " Aleksandar Cvetkovic falla el triple. El rebot defensiu és per a Víctor Claver. quart 2 Minut 05' Punts - Resultat 45 - 35 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Marcus Eriksson falla el triple. El rebot defensiu és per a Petar Aranitovic. quart 2 Minut 05' Punts 2 Resultat 47 - 35 Juan Carlos Navarro FC Barcelona Lassa " Safata de/d' Juan Carlos Navarro després d'un contraatac, amb assistència de Xavier Munford quart 2 Minut 06' Punts - Resultat 47 - 35 Xavier Munford FC Barcelona Lassa " Xavier Munford falla el triple. quart 2 Minut 06' Punts 2 Resultat 49 - 36 Juan Carlos Navarro FC Barcelona Lassa " Bomba de/d' Juan Carlos Navarro quart 2 Minut 06' Punts - Resultat 49 - 36 Michael Machado ICL Manresa " Michael Machado falla el triple. El rebot defensiu és per a Víctor Claver. quart 2 Minut 07' Punts - Resultat 49 - 36 Patrik Auda ICL Manresa " Patrik Auda falla la cistella. El rebot ofensiu és per a Xavi Rey quart 2 Minut 07' Punts 2 Resultat 49 - 38 Xavi Rey ICL Manresa " Safata de/d' Xavi Rey quart 2 Minut 07' Punts 2 Resultat 51 - 38 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Cistella de/d' Marcus Eriksson quart 2 Minut 08' Punts - Resultat 51 - 38 Román Montañez ICL Manresa " Román Montañez falla la cistella. El rebot defensiu és per a Ante Tomic. quart 2 Minut 08' Punts - Resultat 51 - 38 Juan Carlos Navarro FC Barcelona Lassa " Juan Carlos Navarro falla el triple. El rebot defensiu és per a Xavi Rey. quart 2 Minut 08' Punts 2 Resultat 51 - 40 Patrik Auda ICL Manresa " Safata de/d' Patrik Auda després d'un contraatac i tir lliure addicional per la &NROª falta de/d' Ante Tomic quart 2 Minut 08' Punts - Resultat 51 - 41 Juan Carlos Navarro FC Barcelona Lassa " Rebot ofensiu de/d' Juan Carlos Navarro després de fallar el seu llançament a cistella quart 2 Minut 08' Punts 2 Resultat 53 - 41 Juan Carlos Navarro FC Barcelona Lassa " Cistella de/d' Juan Carlos Navarro quart 2 Minut 09' Punts 2 Resultat 55 - 41 Marcus Eriksson FC Barcelona Lassa " Cistella de/d' Marcus Eriksson