Grandvalira ofereix 140 quilòmetres de pistes per Nadal

L'estació andorrana de Grandvalira oferirà un mínim de 140 quilòmetres esquiables amb 85 pistes i més del 85 per cent dels remuntadors en funcionament en el període de Nadal gràcies a les noves precipitacions abans del cap de setmana, segons ha informat en una nota de premsa.



Les baixes temperatures registrades en els últims dies han permès mantenir en funcionament la xarxa d'innivació que ha treballat pràcticament sense interrupció i ha afavorit el reforç de les connexions entre sectors ia l'ampliació de la superfície esquiable en alguns traçats i en les diferents àrees de debutants del Domini de la Neu.



Grandvalira compta amb els serveis de les Escoles d'Esquí i Snowboard i de Freestyle que es troben repartides al llarg dels sis sectors del domini i preveu obrir tots els seus circuits infantils de cara a les dates nadalenques.



Actualment ja estan operatius el Mont Magic del sector Canillo i en els pròxims dies estaran a disposició dels esquiadors més petits el circuit Imaginarium del sector Grau Roig i el circuit Bababoom Circus del sector del Tarter.



Un dels principals reclams per a les famílies durant aquestes dates són les activitats d'aventura. L'estació compta amb dos centres on es concentren aquestes activitats, Grandvalira Mountain Park (Grau Roig) i del Grandvalira Outdoor Center (El Tarter), on es pot gaudir de passejades en trineus tirats per gossos, excursions en motos de neu i amb raquetes, entre altres activitats.



A més, Grandvalira comptarà amb un programa musical i propostes gastronòmiques a les terrasses del domini, cas d'Amélie Experience al restaurant de l'estany de Pessons, a Grau Roig; i degustar xampany al Clicquot Snow Club Grandvalira de la terrassa Gall de Bosc (Soldeu).



L'Abarset es convertirà en l'epicentre de l'après-ski nadalenc amb una programació especial plena de discjòqueis de renom com l'actuació de DJ Bis el 24 de desembre i el dj set de Miqui Puig, el 7 de gener.