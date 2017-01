Protegeix la teva pell del sol, també a l'hivern

A l'estiu ho tenim clar (o hauríem de!): No sortim de casa sense protegir-nos del sol. Però, i a l'hivern? Quan fa fred tendim a pensar que el sol no és tan fort i que no tindrà efectes negatius sobre la nostra pell, però res més lluny de la realitat. En aquesta estació de l'any, els raigs UVB disminueixen i augmenten els raigs UVA que, amb un alt grau de penetració a la pell, són un dels principals causants del seu envelliment.

Els experts en dermatologia aconsellen utilitzar cremes hidratants que, d'una banda, continguin actius que afavoreixin la reparació cel·lular i evitin l'oxidació produïda pels radicals lliures i les radiacions ultraviolades i, de l'altra, incorporin una protecció solar alta.

Si, a més, ets de les que els agrada gaudir del seu temps lliure a la muntanya, ja sigui esquiant o fent una passejada, has d'extremar les precaucions: la combinació de la radiació solar, la radiació reflectida a la neu i l'altitud multiplica els efectes nocius del sol.

Sabies que per cada 1.000 metres que puges, la intensitat dels raigs solars augmenta fins a un 12%? O que la neu acabada de caure reflecteix els raigs ultraviolats del sol cinc vegades més que la sorra seca de la platja? En aquests casos, el millor és que utilitzis una protecció solar específica fins i tot si està ennuvolat, ja que fins al 80% de la radiació solar pot traspassar una capa lleugera de núvols.



Pren nota de les teves aliats per a aquesta temporada



Fotoprotector antiedat SPF 50+, de Farma Dorsch. Una crema hidratant, lleugera i mat que proporciona màxima protecció cutània a tres nivells: epidermis ?prevè l'eritema i la cremada solar provocada per la radiació UVB?, dermis ?evita el dany pigmentari o l'aparició de taques fosques provocades per les radiacions raïm? i cel·lular -protegeix l'ADN i les cèl·lules, neutralitzant els efectes de les agressions produïdes pels radicals lliures. Està lliure de parabens i alcohol. El seu preu: 36,40 € / 50 ml.

Eucerin Sun Creme amb Color CC FP50 +, d'Eucerin. Combina alta protecció facial amb un toc de color, per a una comoditat absoluta. Els seus pigments de color proporcionen un to de pell unificat i un aspecte bronzejat natural. És apta per a pells sensibles i per després de tractaments làser i peelings. El seu preu 15,50 €

Ultrarich Dream, d'Ami lyök. Regenera i prepara la teva cara mentre dorms amb aquesta crema de nit reparadora intensiva que proporciona a la pell les cures que necessita i la hidratació perduda durant el dia. Està composta per una combinació molt nutritiva de Sacha Inchi, mantega de karité, oli d'oliva, oli d'argan, oli d'ametlla, cera d'abella, bambú, encens i uns tocs relaxants de lavanda. El seu preu: 82 € / 50 ml.

Stick 30, d'Avène. Ideal per a llavis sensibles, ofereix una alta protecció enfront dels raigs UVB i UVA (curts i llargs). La seva textura no grassa i transparent és molt resistent a l'aigua. Conté Pretocoferil, un potent antioxidant per a una protecció cel·lular contra els radicals lliures. El seu preu 8,25 €

Piz Buin Mountain Sun Cream, de Piz Buin. Aquesta crema facial de ràpida absorció ha estat específicament concebuda per protegir la pell de l'exposició al sol, el fred i el vent a gran altitud. És resistent a l'aigua ia la transpiració. La seva innovadora fórmula combina filtres solars UVA / UVB avançats amb un extracte d'Edelweiss per protegir la pell del sol i els danys a llarg termini. Està enriquida amb el Complex Cold Shield que proporciona una hidratació de llarga durada que protegeix la pell del vent i el fred extrems.

Loció Solar Orgànica per a nens SPF 30, de Green People. Loció solar natural amb alt nivell de protecció, apta per a nens amb pell sensible i amb tendència a patir sudamina. Hidrata la pell i és resistent a l'aigua. Aquest producte natural de cura corporal es realitza sense parabens, lanolina, perfums artificials, petroquímics, ftalats ni colorants. El seu preu 17,50 €