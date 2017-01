VÍDEO: Esquí lliure a la Vall d´Aspe

La Vall d'Aspe ofereix paisatges espectaculars per aquells que s'hi apropen acompanyats d'uns esquis. En aquest vídeo de Youtube, penjat per Ignacio Yanguas, pots veure l'excursió que ell i els seus acompanyants van fer sortint de Candanchú durant el gener d'enguany.

Van pujar per Loma Verde per buscar una baixada de neu en pols al cercle de l'Aspe, per damunt de la Chorrota. Van tornar a pujar a la Loma erde i des d'allà van fer la darrera baixada. Si ets amant de la neu, no et pots perdre el vídeo.