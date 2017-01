VÍDEO: un esquiador sobreviu de miracle a una caiguda de més de 40 metres

Esquiar fora pistes té els seus riscos. En pot donar fe Devin Stratton, de 25 anys. La setmana passada estava esquiant per una vall d'Utah i no es va adonar que davant seu hi havia un important penya-segat. No va poder evitar la caiguda, de més de 40 metres, tot i que afortunadament pel jove esquiador no es va fer mal.

«Miraculosament no m'he trencat! Només he trencat un munt de material, incloent el cas», ha relatat el propi Stratton al seu perfil d'Instagram (@devins223), que en el moment de l'accident portava una càmera GoPro gravant la seva excursió. I afegeix: «em pensava que em moria segur». De fet, la caiguda és tant ràpida que gairebé ni tant sols té temps de cridar. I un cop a terra, amb serenitat diu, «gràcies».