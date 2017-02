Esquiar a Les Angles: una estació propera i amb bona neu

Després de vàries setmanes d´intenses nevades, l´estació de Les Angles, a la Cerdanya francesa, compta amb tot el seu domini obert. Amb gruixos de neu que van dels 50 al 80 cms. 45 pistes, 22 remuntadors, 55 kms esquiables, l'snowpark, la zona de costa verde, freeride. Totes les instal.lacions obertes i en funcionament.

L'estació destaca per la seva proximitat, facilitat d´aparcament i fàcil accés per gaudir de la neu. I com a novetat, SkiTude és la nova aplicació per a Smartphones que s´ha posat aquest any en funcionament. Es pot descarregar de manera gratuita.

Els Angles té previst tenir obert fins el 17 d´abril.