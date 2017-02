Font-Romeu Pyrénées 2000: el domini nòrdic més gran del Pirineu

Font-Romeu Pyrénées 2000 és una estació coneguda per tenir una mitjana de 325 dies de sol a l´any i també per tenir la neu assegurada, amb més de 500 canons de neu, tot i que aquesta temporada no han estat necessaris per les intenses nevades de les darreres setmanes.

Les instal·lacions han ha acollit enguany un esdeveniment molt important, com és el campionat del mon de Free Style en la disciplina del SlopeStyle. I compta amb un dels millors snowparks del Pirineu, situant-se en la cinquena posició dels snowparks de França.

El domini de l´estació consta de 43 kms de pistes per al nivell alpí, tenen el domini nòrdic més gran del Pirineu amb 111 kms de pistes i itineraris nòrdics.

Les activitats lúdiques prenen encara més protagonisme aquesta temporada. A Font-Romeu Pyrénées 2000 es pot gaudir d´una experiència única com és la de poder esquiar de nit. I com a novetat, aquest any destaquen els itineraris peatonals per als no-esquiadors.

