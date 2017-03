Masella allarga una setmana l'esquí nocturn i el tanca amb una cursa

La bona afluència d'esquiadors ha empès els responsables de l'estació de Masella a posposar una setmana la finalització de la temporada d'esquí nocturn, de manera que anit i dissabte seran les dues últimes jornades.



A falta de tancar el balanç amb les xifres d'esquiadors, Masella ja ha avançat que en farà un balanç molt positiu, amb una temporada nocturna de quatre mesos des de gener fins aquest març.



La proposta inclou deu quilòmetres il·luminats, 13 pistes amb 420 metres de desnivell i set remuntadors en funcionament. Per acomiadar l'esquí nocturn, Masella ha convocat per a dissabte la prova Head 12 hores, la primera de resistència de mig dia sense parar al Pirineu, segons han remarcat l'estació. Els equips participants hauran de fer el màxim nombre de descensos possible en el mínim temps.