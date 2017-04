L'estació de Port del Comte tanca la millor temporada d'esquí dels últims deu anys

L'estació de Port del Comte dóna per tancada la temporada d'esquí i ho fa amb el convenciment que haurà estat «la millor dels últims deu anys», malgrat haver de plegar just abans de Setmana Santa. Ho exposa a Regió7 el director de les instal·lacions, Albert Estella, que defensa que les pistes van estar obertes el 100% fins al 2 d'abril «ininterrompudament, amb l'excepció de limitacions puntuals en algun tram de cota baixa o de dies en què ha calgut posar a punt alguna pista després de nevades importants».



Els caps de setmana amb més afluència, per l'estació del Solsonès hi han arribat a passar 8.000 persones, la majoria d'un perfil familiar. En els millors moments del que ha estat un hivern «històric», l'estació ha acumulat gruixos de fins a dos metres de neu, afegeix també Albert Estella.



Després que les dues temporades anteriors fossin molt dolentes, Port del Comte va poder obrir el 3 de desembre i va fer-ho amb els 50 quilòmetres de domini esquiable i tots els sectors oberts: Prat Donadó, Sucre-Bòfia i Estivella, una situació que ha mantingut gairebé fins al final. «Sovint hem de treballar per mantenir la neu, però aquest any hi ha hagut vegades que fins i tot n'hem hagut de treure», comenta Estella. El més normal durant la temporada d'hivern d'enguany ha estat aconseguir gruixos d'entre 25 i 50 centímetres de neu en perfectes condicions.



La intenció era obrir també el cap de setmana passat, 8 i 9 d'abril, però van registrar-se temperatures de fins a 16 graus i la neu va desfer-se ràpidament en zones que tan sols uns dies abans tenien gruixos importants. «Encara hi ha neu a llocs puntuals de les cotes més altes, per sobre dels 2.000 metres, i qui vulgui encara pot fer raquetes i esquí de muntanya, però no depèn de l'estació», comenta Albert Estella.



La decisió de no obrir el sector d'Estivella, ubicat a una cota més alta i on encara hi ha neu en determinades zones, s'ha pres perquè aquest «no és un sector adient per als debutants i les famílies amb nens», el perfil d'esquiador que més s'acosta a l'estació de Port del Comte. Els anys en què s'havia obert Estivella, tenint la resta de l'estació tancada, «l'experiència no havia estat bona» i, fins i tot, havia generat alguns contratemps. En aquesta àrea amb pistes de més dificultat hi ha un telecadira de dues places i no hi ha canons per a la innivació artificial.





Tubbies i parc d'aventura





El que sí que mantindrà obert Port del Comte des de dijous i fins dilluns de Pasqua serà la zona de tubbies i el parc d'aventura, «que ja són algunes de les activitats que oferim a aquells que ens visiten durant la temporada d'estiu», descriu Estella. Aquestes activitats ja van estar disponibles per al públic que va pujar a l'estació el cap de setmana passat.



Albert Estella no dubta que la temporada 2016-17 ha estat la millor dels últims 10 anys i està convençut que «és també una de les millors que ha viscut l'estació en els seus quaranta anys d'història», per bé que mostra prudència en assegurar-ho. «Personalment no recordo un any amb tanta neu», sostè Estella, que va assumir el càrrec de director l'any 2012 i que abans havia estat cap de pisters durant 23 anys.



La xifra total d'esquiadors que han passat per les instal·lacions durant aquesta temporada es donarà a conèixer, una vegada se n'hagi pogut fer un recompte acurat, passat Setmana Santa. L'any passat, la xifra va ser de 50.000 persones. La previsió seria, per tant, que el recompte fos bastant més elevat.



Port del Comte està situada a només 90 minuts de Barcelona i té 37 pistes, 50 quilòmetres esquiables i una cota màxima de 2.400 metres. Té 7 pistes verdes, 11 de blaves, 13 de vermelles i 6 de negres. A més, diposa d'una pista per a trineus i raquetes de neu.



El fet de ser una estació molt meridional fa que Port del Comte pateixi més que cap altra els hiverns més suaus, amb l'amenaça del canvi climàtic molt present. Malgrat tot, si neva com enguany, l'estació atrau «un públic molt familiar que pot venir i tornar de Barcelona el mateix dia, i que no ha de pagar peatge per arribar-hi», defensa Estella.



Una de les apostes dels últims anys de Port del Comte ha estat, doncs, introduir millores a la zona més familiar i adequar unes instal·lacions que dirigeixen molts dels esforços al públic debutant. Entre d'altres, abans de començar temporada, el novembre del 2016, la direcció de l'estació va dur a terme obres al pàrquing i va renovar i reforçar la seguretat de l'accés de vianants de la zona de tubbies i trineus. I també va treballar en la revisió de remuntadors i telecadires.





Col·lapse «inesperat» el gener





El col·lapse del cap de setmana del 28 i 29 de gener, en què a més a més va haver-hi queixes per l'avaria del telecadira del Querol, va ser una situació «que no s'ha tornat a repetir en els dos mesos més que hem tingut de temporada», afirma Albert Estella.



De fet, el director de Port del Comte assegura que va tractar-se «d'una situació excepcional, de molta gent que va animar-se a trepitjar la neu el mateix diumenge, que va viure inesperadament tot el Pirineu i que també va afectar les altres estacions». Estella subratlla que «el cap de setmana a sobre d'aquell vam tenir fins i tot més esquiadors i no va haver-hi massificació».



Durant la temporada, a l'estació de Port del Comte hi han treballat 25 empleats tota la setmana i 50 els caps de setmana.