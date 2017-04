La Molina i Masella viuen la recta final de la temporada amb un metre de neu

L'hivern excepcional pel que fa a nevades sembla que acabarà també amb un final excel·lent de la temporada d'esquí, d'aquelles en què havent-hi una neu abundant i de gran qualitat les estacions han de tancar perquè, passada la Setmana Santa, la gran massa d'aficionats ja té el xip de la platja. Les estacions de la Molina i Masella encaren aquesta punta turística de Setmana Santa amb unes condicions de neu idònies per gaudir de bones jornades de sol i esquí. Això sí, aconsellen acudir a les pistes ben d'hora per aprofitar les temperatures baixes i evitar la desfeta del migdia.

La Molina encara aquesta setmana amb un ventall de gruixos d'entre vint i noranta centímetres de neu primavera que li permeten tenir oberta el 52% de l'estació. Això vol dir 33 pistes obertes de 63 que té, 36 quilòmetres esquiables i vuit remuntadors en funcionament. L'estació ofereix obertes tant pistes verdes per a debutants com negres per a experts, de manera que encara es pot gaudir de jornades completes de descensos. La Molina ha adaptat l'horari d'obertura de nou del matí a quatre de la tarda per, precisament, aprofitar les hores de més fresca.



Per la seva banda, Masella espera viure una nova Setmana Santa a ple rendiment amb una xarxa de 48 pistes obertes i dotze remuntadors en funcionament en un camp cobert per gruixos d'entre quinze i cent cinquanta centímetres de neu primavera, la qual cosa també li permet oferir tot el desnivell de l'estació esquiable, des del cim de la Tossa fins al Pla de Masella, és a dir 935 metres.



Amb aquesta situació, les dues estacions miren amb obtimisme el final de la campanya. La Molina ha fixat el dia de tancament aquest dilluns dia 17, coincidint amb el final de la Pasqua. Per la seva banda, Masella es mantindrà fidel a la seva política de tancar el màxim de tard possible a fi i efecte de mirar d'oferir la temporada més llarga del Pirineu. Sota aquesta premissa, l'estació no ha fixat una data de tancament sinó que allargarà la campanya, si és possible, fins a final de mes. Les condicions de la neu i la presència d'esquiadors ho acabaran de fixar.