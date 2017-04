Tuixén ofereix l'últim tast d'esquí nòrdic enmig d'una oferta general de raquetes

El sector de l'esquí nòrdic està a punt de tancar també una de les millors temporades de la seva història recent. En una campanya de nevades abundants i saltades en el calendari per anar alimentant les pistes, les estacions nòrdiques encaren la Setmana Santa amb molt poca neu perquè la caiguda fa quinze dies ha durat poc per les altes temperatures. Tant és així que Tuixén és l'única que ofereix pistes marcades per esquiar. Les altres, entre les quals les cerdanes de Lles, Arànser i Guils, ofereixen circuits de raquetes de neu. Tuixén ha anunciat que obrirà fins aquest diumenge de Pasqua. Fins llavors ofereix gruixos d'entre vint i noranta centímetres de neu primavera que li permeten obrir fins a vint-i-dos quilòmetres de circuits marcats.



Les set estacions d'esquí de fons integrades en l'associació Tot Nòrdic obren aquestes festes els serveis turístics a fi de rebre els aficionats a la muntanya. Restaurants i serveis de lloguer de material seran oberts perquè aficionats i famílies s'acostin a la muntanya. En aquest sentit, les estacions tenen neu a partir de les cotes altes, per la qual cosa es poden fer excursions en raquetes. Des de Tot Nòrdic han explicat que, tot i aquesta situació limitada pel que fa a la neu, esperen una bona afluència de visitants perquè les estacions són punts importants d'accés a la natura gràcies als seus serveis complementaris. Els responsables de l'entitat han qualificat d'excel·lent la temporada gràcies a les abundants nevades. A falta del balanç definitiu de la campanya, Tot Nòrdic ha xifrat en 785 els forfets de temporada que ha tramitat, xifra que s'acosta al llindar del miler en què ha situat el sector el seu màxim en els últims anys. Tot Nòrdic ha qualificat de molt bona la temporada tant pel que fa a la quantitat de dies oberts com a la qualitat de la neu, els gruixos acumulats i el nombre d'esquiadors que han acudit a les pistes.



El sector de l'esquí de fons manté la seva demanda a la Generalitat d'un pla d'inversions que permeti a les estacions integrar canons de neu per, així, consolidar les temporades.