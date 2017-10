FGC s'avança a la temporada d'hivern amb la posada en venda dels forfets de temporada

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ja ha posat a la venda els forfets de temporada de les estacions de La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé amb preus promocionals. FGC vol fer més accessible l'esquí a les famílies amb els forfets familiars que surten a la venda amb descomptes de fins al 20% podent incloure altres descomptes en funció del nombre d'unitats comprades. Per a compres realitzades abans de l'1 de desembre s'aplicarà un descompte del 20%. A més, i en exclusiva durant el període del 18 de setembre a l'1 d'octubre, la compra de forfets estarà especialment promocionada amb la campanya 'early bird', que premia als compradors més primerencs amb productes i serveis gratuïts a les estacions i descomptes especials en reserves hoteleres.

Seguint la mateixa política de l'any passat, per aquest hivern es reediten els forfets per territoris, distingint-se tres tipologies de producte:

Forfet de La Molina & Grup FGC: Vàlid per a esquiar tota la temporada a totes les estacions del Grup FGC. Això vol dir sis estacions d'esquí i més de 150 km de pistes. El preu de sortida en promoció és de 494 euros i s'amortitza en només 13 dies d'esquí. A més, el forfet de la Molina & Grup FGC dóna opció a diferents variants segons l'ús. En són exemple el forfet vàlid per a dies laborables, el de tota la temporada excepte els dissabtes, el de només diumenges o els familiars.

Forfet Ripollès (Vall de Núria i Vallter 2000): Aquests forfets permeten esquiar tota la temporada a les estacions de Vall de Núria i Vallter 2000 i ofereixen un descompte exclusiu del 50% sobre el preu de venda del forfet de dia a les altres estacions del Grup FGC: La Molina, Espot i Port Ainé. Esquiar tot l'hivern a les dues estacions ripolleses està a l'abast dels usuaris des de tan sols 320 euros gràcies a la promoció i en aquest cas, el producte és amortitzable en tan sols 12 dies d'esquí.

Forfet SkiPallars (Espot, Port Ainé i Tavascan): Permet esquiar tota la temporada a les estacions d'Espot, Port Ainé i Tavascan amb una promoció del 50% de descompte en el forfet de dia a les altres estacions del Grup FGC: La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000. Les tres estacions pallareses treuen el seu forfet conjunt per 360 euros en promoció, també amortitzable en només 12 dies d'esquí.

Es manté la divisió en franges d'edat per als forfets per tal d'adaptar-los a les necessitats concretes dels esquiadors. Enguany, la franja júnior de La Molina engloba dels 17 als 25 anys i la dels infants va dels 7 als 16 anys. A la resta d'estacions, aquestes franges apliquen respectivament dels 15 als 25 anys i dels 7 als 14.

Entre els avantatges destaquen la possibilitat d´esquiar a les sis estacions de Tot Nòrdic, la gratuïtat en els bitllets del Tren Cremallera de Vall de Núria i de Montserrat fins al proper 1 de novembre o descomptes del 20%.