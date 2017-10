Guils aparca el pla d'ajuda a les pistes d'esquí perquè no el pot assumir

L'Ajuntament de Guils de Cerdanya ha desat en un calaix el projecte de rellançament de l'estació d'esquí nòrdic de Guils Fontanera a l'espera que en el futur les administracions supramunicipals o l'empresa privada puguin assumir-ne la inversió.

El pla de viabilitat futura de l'estació planteja una inversió de 600.000 euros per cobrir amb canons de neu un tram de 1.500 metres que connectarien la part baixa del camp de neu amb la zona de la Llosa. L'alcalde, Valentí Tusset, ha qualificat la inversió d'inassumible pel consistori i ha remarcat, com ha fet anteriorment en el seu mandat,que una actuació com aquesta hipotecaria el municipi. L'estudi és un pla de negocis que ha pagat el departament de Territori i Sostenibilitat i després de ser presentat a l'Ajuntament, l'equip de govern ha optat per «deixar-lo en stand-by», segons ha apuntat el mateix alcalde: «Ara per ara a l'Ajuntament ho tenim difícil per afrontar aquestes quantitats, i trobar algú que ens ajudi també és difícil».

L'estudi planteja la reforma dels serveis de l'estació com a actuació complementària i necessària a la instal·lació dels canons de neu artificial i ho posa en relació amb la gestió econòmica i els serveis oferts en els últims anys. En aquest sentit, Guils Fontanera va rebre la temporada passada uns 8.000 usuaris, el 40% dels quals van fer circuits de raquetes de neu, un fet que també planteja als gestors de l'estació la necessitat d'impulsar noves estratègies. Davant la impossibilitat d'executar el pla de negoci per si sol, l'Ajuntament ha canviat l'ordre de les prioritats i, conjuntament amb la resta d'estacions d'esquí de l'entitat Tot Nòrdic, ha posat al capdavant de les noves actuacions la renovació dels edificis de serveis.



De moment, 7.000 euros



Valentí Tusset ha confirmat que el conjunt d'instal·lacions que a Guils anomenen Refugi «són mòduls que ens van donar l'any 92 i que encara estan a precari», per la qual cosa ara la prioritat de l'Ajuntament i Tot Nòrdic serà reimpulsar el restaurant i l'edifici de lloguer de material.

En aquesta línia, la Generalitat ja ha anunciat un pla d'ajudes per a les set estacions de Tot Nòrdic per a la reforma de les instal·lacions dels serveis complementaris. Aquest pla d'ajudes destinarà inicialment uns 7.000 euros per a cada refugi de les estacions de fons. Igualment, el Govern s'ha compromès a estudiar la viabilitat de fer fixes les ajudes de 160.000 euros que els ha anat atorgant els últims anys.