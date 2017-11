Baqueira Beret avança la seva obertura de pistes per al 18 de novembre

L'estació d'esquí de Baqueira Beret obrirà les seves portes el pròxim 18 de novembre, una setmana abans del previst, a causa de les fortes nevades dels últimes dies.

Segons han informat des de pistes, les instal·lacions s'obriran amb un total de 30 quilòmetres hàbils per a l'esquí i uns gruixos de 40 centímetres a 1.800 metres, i fins a 50 en els 2.500 metres.

Està previst que el preu especial del forfet sigui de 30 euros per a adults i de 20 per a nens. Si la meteorologia ho permet, l'estació estarà oberta entre setmana fins al dia previst de tancament, el 8 d'abril de 2018.

Els responsables tècnics estan treballant per fer possible l'obertura de més pistes i remuntadors a partir del dissabte 25 de novembre, quan les tarifes passin a ser les previstes per a aquesta temporada: 51,50 euros per a adults i 34 euros per a nens.