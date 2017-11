La Molina estrenarà la temporada d'esquí el 25 de novembre i Espot i Port Ainé l'1 de desembre

Les condicions meteorològiques permetran que l'estació d'esquí de la Molina (Cerdanya) comenci la temporada el pròxim dissabte 25 de novembre. Per la seva banda, les estacions del Pallars Sobirà (Espot i Port Ainé) donaran el tret de sortida a l'hivern divendres 1 de desembre i Vallter 2000 i Vall de Núria ho faran dissabte 2 de desembre. Aquesta temporada arrenca amb molt bones expectatives segons el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, ja que, ''enguany portem venuts un 16% més de forfets de temporada que l'any passat''. El Grup FGC manté les tarifes de la temporada passada i ofereix preus avantatjosos amb els forfets de temporada, amb el forfet recarregable de La Molina i amb la promoció d'estades a Vall de Núria.

Ticó ha declarat que el Grup FGC treballa tot l'any amb l'objectiu de desestacionalitzar l'activitat de totes les estacions i ''mantenir les activitats en el territori'', ja que ''som un motor de l'economia'' en bona part dels Pirineus.

Alhora, ha assegurat que s'està treballant en dos projectes que veuran la llum en les properes setmanes i mesos. Per una banda, ''estem elaborant 5 plans estratègics a les 5 estacions perquè sabem que cada una, dintre de les seves especificitats, tenen la seva oferta. També estem parlant amb el territori perquè hi pugui participar''. Per altra banda, s'està fent un estudi sobre l'impacte econòmic que tenen les cinc estacions d'esquí i muntanya del Grup, el qual arriba als 222 milions d'euros. ''Pretenem objectivar que, certament, les estacions són una peça clau en el territori on són: generen llocs de treball (directament i indirecta), i tenen una gran incidència sobre l'economia del territori''.

Novetats a les estacions d'esquí i muntanya



Les cinc estacions gestionades pel Grup FGC –La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, Espot i Port Ainé– proposen un hivern carregat de propostes i activitats pensades per a tots els públics, per viure noves experiències a la neu amb la família i els amics.

La Molina celebra aquesta temporada el 75è aniversari de la instal·lació del primer remuntador mecànic, el primer de tot l'estat: durant l'hivern proposarà tota mena d'actes i esdeveniments per commemorar aquesta data tan assenyalada, que tindrà el seu punt culminant el dissabte 3 de març del 2018. Amb tot, com a novetat, destaca l'ampliació i millora de la xarxa de producció de neu, fet que fa possible una innivació més eficient pel que fa a temps i quantitat d'aigua utilitzada.

Vallter 2000 ha millorat la zona per a debutants i petits esquiadors. Aquesta estació destaca per l'àmplia oferta de productes i activitats dissenyades per a les famílies amb nens, entre les quals es troba el Miniclub l'esquirol, un espai de jocs, rialles i diversió per a menuts de 3 a 8 anys.

Les estacions ubicades en el Pallars Sobirà presenten propostes i novetats per a aquesta temporada d'hivern: Port Ainé compta amb dues màquines trepitjaneu noves i ha ampliat la terrassa de l'Hotel Port Ainé 2000 i el lloguer de material; Espot, per altra banda, disposa d'una màquina trepitjaneu nova, un nou mini bar a la terrassa inferior de la cafeteria de la cota 2000 i una moto de neu nova. Ambdues, han millorat la seva oferta gastronòmica amb noves propostes com els foodtrucks.