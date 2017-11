Coneixes el nou reglament d'esquí que s'estrena aquesta temporada?

El passat 14 de novembre va ser aprovat en Assemblea General el nou Reglament d'estacions d'esquí integrades a Atudem (Associació turística d'estacions d'esquí i muntanya d'Espanya). Aquest dissabte 25 obren la majoria d'estacions. Aquesta reforma, que era necessària des de fa anys, ha estat possible gràcies al treball conjunt de diverses entitats.

A continuació, et presentem algunes de les normes més importants i que has de tenir en compte si vas a esquiar aquesta temporada.

Nens i esquí



Els nens han d'estar sota la supervisió d'un adult responsable en tot moment, que a més té l'obligació d'educar els petits en una pràctica d'esquí segura. De la mateixa manera, es recomana l'ús de casc i altres elements de seguretat.

Deures i normes dels usuaris en pista



El nou reglament indica que és obligatori per a tots els usuaris seguir les normes de conducta a pistes, així com utilitzar els remuntadors mecànics. Aquestes regles són les establertes per la Federació Internacional d'Esquí, conegudes com a "Normes FIS".

Esquiadors i snowboarders han de complir la premissa bàsica de respectar la resta d'usuaris de l'estació. Per a això, han d'evitar comportaments que puguin posar en perill o perjudicar els altres. Han de controlar la seva velocitat en zones massa transitades, deixar espai suficient en avançaments i mirar en totes direccions abans d'incorporar-se a una pista.

Els esquiadors i snowboarders també han de tenir cura quan realitzen una parada a pista. A menys que sigui absolutament necessari, han d'evitar aturar-se en passos estrets o de visibilitat reduïda.

El reglament també indica que, quan un esquiador o snowboarder està realitzant un descens o ascens a peu, ho ha de fer pel lateral de la pista. Així mateix, es recorda que tots els usuaris han de respectar l'abalisament i la senyalització disposades en les diferents zones.

Normes específiques per a surfistes de neu



Aquests usuaris han de complir unes normes bàsiques com portar el peu de davant permanentment subjecte a la taula i amb corretja de seguretat, tant en descensos com a telesquí i telecadires. El peu de darrere l'han de portar alliberat de la fixació en remuntadors i telecadires.

El reglament també inclou especificacions sobre la taula, que s'ha de dipositar cap avall sobre la neu quan no es trobi en ús.



Transport de menors



En tot cas, el transport de nens menors es durà a terme per part dels seus pares, tutors o professors d'esquí.

Nens d'alçada inferior a 1,25m. Només poden pujar a un telecadira en companyia d'un adult.

Nadons. El transport de nadons en els remuntadors mecànics d'una estació els ha d'autoritzar l'Estació, que podrà denegar-per motius de seguretat.





Transport de persones amb mobilitat reduïda i / o necessitats especials

Aquests usuaris han de comunicar les seves necessitats especials a l'estació, perquè aquesta avaluï si les instal·lacions compleixen els requisits per a realitzar el transport de forma segura.



Transport d'animals



L'estació considerarà aspectes com la mida de l'animal i la seva actitud enfront d'altres usuaris a l'hora de permetre o no el seu transport en els remuntadors mecànics. En tot cas, el propietari de l'animal és el responsable de supervisar-lo i controlar el seu comportament durant tot el trajecte.





En cas d'accident



Si té lloc un accident, tot usuari que l'hagi presenciat o s'hagi vist involucrat en ell i es trobi en bones condicions, està obligat a prestar auxili als afectats. També es demana als usuaris que s'identifiquin i intercanviïn noms i adreces, independentment de si han estat o no responsables de l'accident.



Ús de drons



Aquests dispositius només es poden utilitzar amb autorització de l'Estació i, en cas d'aprovació, el seu ús s'adequarà al que preveu la legislació.