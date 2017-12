Temporada d'esquí 2017-2018: Totes les novetats

Encetem el desembre amb fred rigorós. Ha entrat a Catalunya una massa d'aire polar que ha fet desplomar-se les temperatures arreu del país, amb glaçades i també neu. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s´esperen nevades al Pirineu i Prepirineu, fet que afavorirà les estacions d´esquí. Això fa que encarin amb optimisme aquesta temporada d´hivern gràcies a les nevades i a les baixes temperatures, que segons les previsions s´intensificaran els pròxims dies i afavoriran la producció de neu artificial.

Pistes obertes a la Molina

La Molina ha pogut fabricar neu i ha decidit no esperar més. Ahir els esquiadors ja van poder fer un primer tast de neu amb l´obertura de la Pista Llarga i avui és previst que s´obrin la Pista Llarga, Trampolí i les cintes transportadores de la Pista Llarga, Debutants i Johann Cruyff, amb un gruix de 20 centímetres de neu pols i una tarifa reduïda de 15 euros. De cara al pont de la setmana que ve, l´estació preveu obrir la zona central. Amb el sistema de producció de neu de cultiu a ple rendiment es condicionaran el màxim nombre de pistes i remuntadors per oferir el millor servei pel pont de desembre. De fet, com a novetat, destaca l'ampliació i millora de la xarxa de producció de neu, fet que fa possible una innivació més eficient pel que fa a temps i quantitat d´aigua utilitzada.

Fins avui, divendres, la Molina encara manté en promoció els forfets de temporada, i fins diumenge la promoció 4x3 en el forfet ReCarnet. Aquesta segona opció fa un pas més en la digitalització del procés de compra de forfets i la comoditat dels esquiadors. Es tracta d´una targeta amb saldo de dies d´esquí que es pot recarregar fàcilment des de casa. Amb aquest forfet es podrà esquiar a la Molina qualsevol dia de la temporada 2017-18 per només 25€, ja que amb la promoció 4x3 els usuaris que comprin tres dies d´esquí o snowboard tindran el quart gratis.

La campanya s´estrena amb un augment del 14% dels forfets venuts i els responsables de l´estació expliquen que l´afronten amb el repte d´igualar o superar la magnífica temporada anterior, en la qual les abundants nevades van fer enfilar la xifra d´esquiadors als 330.000.

Temporada llarga a Masella

L´estació veïna de Masella, en una situació similar pel que fa a la neu, manté obertes onze pistes i quatre remuntadors. Enguany va estrenar temporada molt d´hora, el 10 de novembre, amb 5 quilòmetres de pista que s´han anat ampliant progressivament amb l´obertura d´altres pistes, gràcies a les primeres nevades i a la neu que s´ha anat produint. Maite Martí, directora comercial de Masella, espera que «sigui una de les temporades més llargues dels darrers anys» i amb aquest objectiu han començat a treballar. Si les condicions meteorològiques acompanyen, l'estació pot romandre oberta més de cinc mesos.

Novetats a Porté-Puymorens

Porté-Puymorens obrirà a ple rendiment el cap de setmana que ve, després d´inaugurar temporada l´11 de novembre amb les primeres pistes obertes, i amb la previsió de tancar el 2 d´abril.

A Porté, aquesta temporada s´han fet importants millores en la producció de neu amb nous canons de baixa pressió. A més, l´estació inclou noves propostes. Una novetat és el servei de bicicletes elèctriques: bicicletes de munta-nya adaptades per ser utilitzades a la neu. Són de lloguer i estan a la disposició dels clients a la zona de la Vignole i també a l´aparcament del poble, per poder fer un circuit lúdic habilitat a la zona de la Vignole; i fins a tres circuits amb nivells diferents de dificultat per la vall del Pascet. L´estació no descarta oferir un forfet conjunt d´esquí i BTT elèctric o el lloguer de bici en circuit nocturn. I l´altra novetat és la posada en funcionament d´una àrea d´aparcament d´autocaravanes a tocar del càmping municipal de Porté, amb tots els serveis necessaris.

Una altra novetat de la temporada és el nou diari de l´estació. Una publicació en català i en francès on s´expliquen els serveis, les activitats, promocions, calendari de la temporada, història i funcionament de les instal·lacions. I pel que fa a preus i promocions, es mantenen com la temporada passada.

Els Angles vol potenciar l´estació

Una altra estació francesa per on el primer cap de setmana d´obertura ja van passar més de 3.000 esquiadors és Els Angles. Des del 2013 que no podien obrir un 24 de novembre, un avançament de temporada que dóna bons auguris. Els responsables de l´estació remarquen que un any més seguiran treballant per potenciar la marca dels Angles.

En destaquen la qualitat i quantitat de la neu, l´oferta hotelera, els preus, la gastronomia i l´absència de cues. També destaquen que el fet de poder desenvolupar campanyes innovadores d'imatge i comunicació ha contribuït a recuperar clients de l'altre costat de la frontera, un objectiu clar de l´estació.

Port del Comte

Al Port del Comte, la inauguració de la temporada es farà demà, dissabte, amb l´obertura de les pistes de Debutants, la Nova, Donadó i la zona de tubbys-trineus. El director, Albert Estella Garcia, és optimista i espera que sigui una bona temporada, com l´any passat, «que va ser de les millors de la història». Es van vendre uns 650 forfets de temporada i van passar per les pistes 88.000 esquiadors.

Enguany, s´han adquirit nous canons de neu artificial amb millor tecnologia, baix consum i millor eficiència. S´ha fet sembra de pistes per millorar l´estabilitat i manteniment de la neu. També, una aposta per un futur més sostenible consumint energia a partir de fonts d´energia renovables. Per altra banda, s´han millorat els accessos als pàrquings, i s´ha fet una neteja parcial de boscos a la zona d´esquí fora pistes.