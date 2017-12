Renfe i FGC renoven l'oferta dels bitllets Skitren, per esquiar a la Molina i Vall de Núria

Rodalies de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat ofereixen bitllets combinats per esquiar a les pistes de La Molina i Vall de Núria, i gaudir de la naturalesa i els esports d'hivern als Pirineus. El bitllet Skitren és un paquet complet que inclou el viatge d'anada i tornada en els trens de la línia l'Hospitalet-Puigcerdà, el transport fins a les pistes i el forfet vàlid per un dia.

En el cas de Vall de Núria, es presenten dues opcions, que s'adapten a les necessitats dels diferents tipus de públic:

TrenNatura: Paquet bàsic amb el bitllet de tren fins a Ribes de Freser més el cremallera d'anada i tornada disponible tot l'any.

Skitren Vall de Núria: Paquet bàsic amb el bitllet de tren, cremallera i forfet per un dia. Pel que fa a La Molina el billtet Skitren La Molina inclou el desplaçament en tren fins a La Molina, el servei d'autobús entre l'estació de tren i les pistes i el forfet d'un dia.

Tots els bitllets es poden adquirir en qualsevol estació del nucli de Rodalies de Catalunya. Skitren La Molina té un preu únic de 41 € per adults i 31 € per a nens, i Skitren Vall de Núria, de 36,60 euros per adults i 30,60 euros per a nens, la qual cosa suposa un descompte de fins al 30% sobre el preu per separat dels diferents serveis que inclouen aquestes ofertes.

Pel que fa a TrenNatura, el preu és de 32,45 € per adults i 24,50 € per a nens. Per a més informació, els clients interessats poden dirigir-se a estacions, al telèfon 900 41 00 41, a l'app de Rodalies i al web rodaliesdecatalunya.cat, o fals webs i telèfons d'informació de les estacions d'esquí, www.valldenuria.cat (T. 972 73 20 20), o www.lamolina.cat (T. 972 89 20 31) i d'FGC www.fgc.cat (012)